Jerzy Małachowski è diventato direttore dell’NCBR

Venerdì Jerzy Machowski è stato nominato direttore del Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo (NCBR) dal ministro della Scienza Dariusz Wieczorek.

Fino ad ora – dal 7 marzo di quest’anno. – Professore. Małachowski è stato direttore ad interim dell’NCBR.

Venerdì NCBR ha anche annunciato la nomina del Prof. Jerzy Malachowski come direttore del Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo è il risultato di un concorso indetto dal Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore.

Nella dichiarazione si afferma che Darius Wyczorek si è congratulato con il professore per aver vinto il concorso e ha affermato che “la sua esperienza e la sua vasta carriera scientifica aiuteranno ad affrontare le sfide che l’istituzione deve affrontare”.

“Ho davanti a me un quadriennio intenso, durante il quale voglio rendere il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica (NCBR) un’organizzazione moderna, trasparente ed efficiente. Le mie priorità sono snellire e snellire le operazioni e avvicinare il mondo della scienza più vicino agli affari”, ha detto il professore. Malakowski.

Professore Ph.D. L’ingegnere Jerzy Malachowski si è laureato all’Università militare di tecnologia di Varsavia. Gli è stato conferito il titolo di Professore di Scienze Tecniche nel 2019. È specializzato in settori quali metodi informatici in meccanica, ingegneria biomedica e ingegneria computazionale. Per i suoi risultati accademici fino ad oggi, è stato insignito della Croce d’Oro al Merito e nel 2011 gli è stata assegnata la Medaglia della Commissione Nazionale per l’Istruzione. Dal 2016 è preside della Facoltà di Ingegneria Meccanica dell’Università Tecnologica Militare.

Il Consiglio nazionale per la ricerca scientifica, in conformità alla legge del 26 gennaio 2024, è tornato sotto la vigilanza del Ministro della Scienza. In precedenza, l’istituzione era sotto la supervisione del ministro responsabile dello sviluppo regionale.

