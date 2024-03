Janusz Corwin-Mike combatterà per la presidenza di Varsavia

Janusz Corwin-Mike ha annunciato l'8 marzo che si candiderà alla presidenza di Varsavia. “Un regalo alle donne di Varsavia l'8 marzo: Sua Maestà si candida alla presidenza della capitale!” – ha annunciato il politico attraverso i social media.



Durante la conferenza stampa di venerdì Korwin-Mikke ha annunciato che la registrazione del gruppo elettorale “Niezpartyni” al Consiglio comunale di Varsavia è terminata. La lista elettorale comprendeva i rappresentanti dell'ambiente di Janusz Corwin-Mickey e la coalizione della Corona polacca Grzegorz Brown. Il leader del “Niepartynicze” è Piotr Bakun.

Corwin-Mike: Voglio distruggere Trusskovsky

Janusz Korwin-Mikke ha dichiarato la sua intenzione di opporsi alla politica di Rafał Trzaskowski, attuale presidente di Varsavia. Come diceva lui, il suo obiettivo era “distruggere Trzaszkowski”. – Contesterò queste elezioni per distruggere e smascherare questo pazzo. Ha detto che Varsavia dovrebbe essere trasformata in una città normale.

Il politico vuole che la capitale sia “driver friendly”. – Il mezzo di trasporto principale è l'auto (…) Varsavia dovrebbe essere piena di dinamismo, con quante più auto possibile, le persone possono andare ovunque. Le auto sono molto economiche. Mentre viaggiano da un posto all’altro, consumano molto meno gas. Non sono contrario ai trasporti pubblici, ma (…) sostanzialmente all'auto, alla bicicletta, allo scooter, alla moto, allo scooter. Ha detto che questo è ciò che dovremmo fare.

Elezione del presidente di Varsavia

Janusz Korwin-Mikke si è candidato tre volte alla presidenza della capitale: nel 2006, 2010 e 2018. Non è arrivato al secondo turno. Cinque anni fa vinse con l'1,29%. voti.

Il 7 aprile si terranno le elezioni amministrative locali. Il secondo turno è previsto per il 21 aprile. Oltre a Janusz Korwin-Mikke, ricordiamo che nella capitale concorrono i seguenti candidati: il presidente in carica Rafał Trzaskowski (Coalizione civica), Tobiasz Bocheński del PiS, Magdalena Biejat di New Place e Przemysław Wipler di Konfederacja.



