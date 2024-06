Italia – Albania vince Euro 2024 è 100,0 (15/06)

Aggiungi un commento

Italia – Albania: come capitalizzare la promozione?

Questa promozione è riservata solo ai nuovi clienti del bookmaker legale TOTALbet.

Entro sabato 15 giugno alle ore 21:00 non dovrai fare altro che soddisfare le seguenti condizioni:

Cliccando su uno dei banner CHECK AT FORTUNA verrai indirizzato al sito TOTALbet.

Registrazione dell’account con codice BONUSONET

Scelta del consenso al marketing

Deposita PLN 1 o più

Scommetti sulla vittoria dell’Italia contro l’Albania almeno 1 PLN (partita nell’offerta scommesse TOTALbet – categoria 1)

Vincerai (ad esempio italiani 2:0, 3:1, 4:2, ecc.)? Il tasso del tuo coupon aumenterà automaticamente a 100,00, il che trasformerà il tuo PLN 1, ovvero PLN 0,88 (PLN 1 x 12% IVA) in un bonus di PLN 88. Sebbene tu possa attivare tale coupon per 5 PLN o 55 PLN, ricorda che questo è il bonus massimo in questa azione, ma il valore del bonus, ovvero 88 PLN, rimane invariato.

La seconda cosa da ricordare è che la promozione per la partita Italia – Albania non è legata a sfide in ricezione prive di rischi. Il cashback fino a 111 PLN verrà attivato solo sui primi tre coupon AKO dopo la registrazione con il codice BONUSONET, mentre tu puoi approfittare di questa promozione scommettendo sul successo degli italiani sul coupon SOLO (ovviamente puoi utilizzare il rischio -scommesse gratuite sulle schedine successive).

Italia-Albania: anteprima della partita del Gruppo B di Euro 2024 di sabato

Gli analisti che hanno fissato le quote del bookmaker per Euro 2024 per i migliori operatori legali ritengono che il torneo andrà ai campioni in carica. La quota per gli italiani è intorno a 1,40, mentre la vittoria dell’Albania è valutata intorno a 8,80.

Corso per l’Italia – 1,40 circa

Probabilità per un pareggio: circa 4,70

Corso per l’Albania – circa 8,80

Il Gruppo B è stato salutato come il gruppo della morte dopo il pareggio, non sorprende. Oltre ai campioni in carica dell’Italia e alle perdenti delle qualificazioni, giocheranno gli albanesi, i campioni d’Europa del 2012, la Spagna e le medaglie dei due Mondiali precedenti, ovvero la nazionale croata.

Ciò significa che il margine di errore in questo girone è ridotto al minimo e che eventuali punti persi contro l’Albania alla fine si riveleranno molto costosi. Finora gli italiani hanno vinto tutti gli scontri diretti contro gli albanesi e penso che sabato sera dovrebbero vincere.

Le squadre del Gruppo B inizieranno a gareggiare a Euro 2024 sabato 15 giugno. La partita Italia – Albania si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund alle 21:00 e la diretta sarà disponibile anche su TVP 1, TVP Sport e sull’app mobile TVP.

Rimani aggiornato! Seguimi Noi di Google News. Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine.