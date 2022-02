Invasione della Russia. Fermare l’esercito ungherese al confine con l’Ucraina

“L’esercito ungherese schiererà unità nella parte orientale del paese. A causa della crisi ucraino-russa, è importante proteggere il nostro confine e prepararsi all’azione umanitaria”, ha affermato Benko.

Come ha sottolineato, “la sicurezza dell’Ungheria è fondamentale; rafforzeremo il confine ucraino-ungherese”.

Durante la sua visita a Szentendre, durante una riunione mattutina del Gabinetto della Difesa Nazionale, il Primo Ministro Viktor Orban ha affermato che il Ministro della Difesa aveva affidato il compito di impedire ai gruppi armati di entrare nel confine ungherese o di effettuare manovre in Ungheria. .

Benko assicurò che gli ungheresi non avevano nulla da temere, ma che si doveva esercitare cautela e che le forze armate dovevano essere preparate per ogni evenienza.

Secondo il ministro, la situazione in Ucraina si sta deteriorando e l’azione militare potrebbe aver luogo non solo nell’Ucraina orientale, ma anche a Kiev o in Transcarpazia.

Lunedì, il diplomatico ungherese Peter Sigzardo ha annunciato che l’Ungheria avrebbe fornito altri 120 respiratori all’Ucraina. Ha detto che metà del respiratore sarebbe andato negli ospedali della Transcarpazia, dove vive la minoranza ungherese, e metà in altre parti dell’Ucraina.

Siamo felici che tu sia con noi. Iscriviti alla newsletter di Onet per ricevere i nostri contenuti di maggior valore