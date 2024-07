Incidente a Borzęcin Duży. Arrestato il conducente della BMW

Il tragico incidente è avvenuto venerdì Borzęcin Duży Vicino a Varsavia. Autista BMW Mentre accelerava, l’auto ha perso il controllo. Ha investito due ragazzi di 12 anni che andavano in bicicletta su un marciapiede vicino. Purtroppo, nonostante gli sforzi di testimoni, astanti e vigili del fuoco volontari, uno dei ragazzi è morto sul posto.

Sabato sera sono stati presi i provvedimenti nei confronti dell’imputato, Quando è sobrio. — Ricorso il tribunale di Prescoe Tre mesi di arresto temporaneo Contro il colpevole dell’incidente Borzęcin – ha detto sabato il portavoce della procura distrettuale di Varsavia, l’avvocato Piotr Skiba.

Incidente a Borzęcin Duży. Un ragazzo di 12 anni stava festeggiando il suo compleanno

Un secondo ragazzo ferito è stato portato in ospedale. Un giornalista di Polsat News ha scoperto che le sue condizioni sono stabili.

– C’è conferma da parte della polizia riguardo al secondo ragazzo. È stato trasportato in aereo all’ospedale con l’elicottero della LPR. È in buone condizioni. Il giornalista ha detto che la sua gamba destra era fratturata e che la sua vita non era in pericolo.

Il fratello del dodicenne ferito ha detto che durante l’incidente erano presenti dei bambini Stavano tornando dal negozio per una festa di compleanno, dove andavano a fare uno spuntino. – Uno è mio fratello, l’altro, deceduto, è un amico di mio fratello. Credo che ieri fosse il suo compleanno, ha fatto una festa di compleanno, ha detto Sebastian.

