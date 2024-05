Il tempo di oggi – domenica 26/05. Un’altra giornata con temporali. Quasi ovunque è pericoloso

Domenica il cielo porterà nubi da moderate a forti. Nella maggior parte della Polonia si verificheranno piogge leggere di 5-15 litri per metro quadrato, con tempeste, grandine e forti venti che porteranno precipitazioni fino a 40 litri/cm2 in alcune località. Nessuna pioggia in Masovia e nella regione di Lublino.