Il secondo gioco gratuito disponibile sui mega saldi di Epic Games Store è probabilmente Farming Simulator 22

21 bit 2024, 21:41

Tutto indica che la prossima produzione che i giocatori riceveranno gratuitamente nell’ambito della “mega vendita” su Epic Game Store sarà Farming Simulator 22.















Fonte immagine: Giants Software IO





Epic Games ha sostanzialmente confermato l’omaggio Simulatore agricolo 22. Il seguente articolo non lascia dubbi sul prossimo omaggio all’EGS.





Post originale (19 maggio)

Pochi giorni fa, l’Epic Game Store ha lanciato una “Mega Vendita”, in base alla quale gli utenti della piattaforma non solo possono beneficiare di sconti significativi su vari giochi, ma anche ottenere molti titoli gratuiti. Per iniziare l’azione, i giocatori hanno ricevuto un vero gioiello: la versione RPG di Dragon Age: Inquisition Goto. È possibile che la produzione dello studio BioWare continui fino al 23 maggio – quel giorno verrà rivelato un altro “gioco misterioso”. Che titolo ci darà Epic Games questa volta? Ci sono già state alcune fughe di notizie.





Secondo le informazioni BelBilCon dal sito web Offerte, Il prossimo gioco in cui i giocatori potranno personalizzare il proprio account sarà Farming Simulator 22. Il prossimo capitolo della fortunata serie di simulazioni agricole sarà disponibile gratuitamente dal 23 maggio (giovedì) alle 17:00, ora polacca, anche se un informatore attendibile ha confermato che esiste la possibilità che il titolo venga posticipato al 30 maggio. .

L’evento all’EGS sarà un’eccellente opportunità per sperimentare le produzioni prodotte da Giants Software, che gode di un’ottima reputazione tra gli appassionati di simulazione. Per non essere un bugiardo, lo dirò FS22 In realtà vapore Finora ne ha ricevuti oltre 50.000. Recensioni, il 92% delle quali positive.





Il lavoro dello sviluppatore di Giants Software ha debuttato alla fine del 2021. Da allora ci sono state diverse aggiunte ufficiali. Una delle ultime espansioni è l’espansione Premium, che ha aggiunto una mappa polacca al gioco: Zielonka. Anche numerose modifiche che diversificano notevolmente il gameplay contribuiscono in modo significativo al successo della produzione. Può essere scaricato da Sito ufficiale Giochi.





Di seguito potete guardare il trailer con protagonista la già citata Zielonka.