“Classe Business” L Il programma Money.pl è disponibile sul servizio YouTube. Parafrasando Łukasz Kijek proadzi wy nom mowy z obecnymi e byłymi szefami największych Company, per prendere uno zami da otoczenia bisnesu – o ich syciu, Attività commerciale, zarobkach i wielu innych sprawach. Allo stesso tempo, possono essere evidenziati, rendendoli lussuosi, con l’aiuto di Piotr Fus, specialista del Gruppo Auto Fus.

Visita ampiamente l’articolo

Questa è la situazione: Rolls-Royce, McLaren, concessionario Aston Martina “Sprzedaję 2,5 tyrs aut rocznie” Piotr Fus w Biznes Klasie

Jack Zarabia się na markach Luksusowych?

L’azienda è stata posizionata nella sua nuova sede nel salone Polsce McLarena e Aston Martina, dove avrà luogo la presentazione. Rolls Royce e BMW. – Sento che il cuore di mia madre si spezza 40 volte al giorno, così non riesce a dormire. È stato progettato specificamente per il granito. Bo sszystkie Luxusowe marki, które posiadam, tak się składa, że ​​​​są brytyjskie e nie był przypadek. Per non disturbarti, fallo da solo – Zdradza Piotr Vos.

Vai su “Classic Business” e non in Ucraina, puoi procedere con l’acquisto effettuando una transazione anonima e accedendo e sbloccandolo all’ora specificata, così puoi effettuare una transazione. 48 Aston Martin e 26 Mclarine furono consegnate a Peutra Fossa (il prezzo totale era di 2 milioni di złoty).

In caso di problemi, potrai utilizzare la tua fotocamera Sony per pulire lo schermo. Due buoni clienti di Piotra Fusa ricevono 2 milioni di zloty. – Mi dispiace, sono così felice, sono bloccato, mi dispiace, non devo preoccuparmi, sono bloccato, (…) Postu wsiadłem z nim w Samochód z ochroną, bo to było w okolicach 2 milioni di złotych. Pojechaliśmy do banku, su wpłacił na konto normalnie – opowiada. READ Polska z drugim najgorszym wynikiem w Europe. Ora sono danese

Come andremo nel nostro salone?

Według Piotra Fusa sembra essere fantastico, poiché lo scrittore poteva vendere normalmente i suoi prodotti tramite i commercianti di Samukudo.

L’azienda non tratta con nessun nuovo commerciante e raccoglie donazioni per ottenere più coupon e donazioni da ogni punto. Sono felice di sentirti, non voglio niente, non ne so niente, non voglio altro, non voglio altro. questo non è vero. Se è l’importatore a scegliere i rivenditori. Questa è la strada migliore, la migliore solidacja – opowiada Piotr Fus.

Il gruppo Auto Fus è stato progettato dai concessionari del marchio Aston Martin e Polsce e sviluppato dalla società sviluppatrice. – Najlepszy rok, jaki ten mercantile miał w sprzedaży rocznej, to było 11 astonów, ja w dim roku już sprzedałem 48. To jest taka dosy prosta odpowiedź – dodaje.

Abbiamo bisogno di elettricità. “Nasz kraj jest specyficzny”

– Nasz kraj jest specyficzny. Mi chiedo, że bedziemy jednym z ostatnich krajów, w którym to się rozwinie – ocenia. – Dużo podróżuję e widzę, jak jest w innych krajach. Poza Hollandią, Norvegia, Szwecją, gdzie ładowarek è un piccolo appezzamento di terreno, che è un parcheggio per 100 persone di smokodo, 100 persone di vogatori e 100 persone di qualsiasi altra macchina. A w Galerii Mokotów mia madre cztery ładowarki. Non è possibile utilizzare assolutamente nulla per non chiudere la parte inferiore del corpo, il che aggraverà il problema – Dodagi Piotr Vos.