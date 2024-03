Il rivale di Donald Trump conferma la sospensione della campagna elettorale. “Non mi pento di nulla”

-È ora di sospendere la mia campagna. “Non ho rimpianti”, ha detto Haley in un discorso al quartier generale della sua campagna sull'isola di Kiawah, nella Carolina del Sud. L’ex ambasciatore americano alle Nazioni Unite si è congratulato con Trump per la sua vittoria alle primarie, ma non lo ha sostenuto direttamente.

Ha osservato che ora spetta a Donald Trump conquistare i voti di quelle persone all’interno e all’esterno del nostro partito che non lo hanno sostenuto.

Trump e Biden hanno dominato il Super Tuesday, ma hanno anche subito delle sconfitte

L’ex presidente Donald Trump ha vinto 12 delle 13 primarie repubblicane del Super Tuesday, mentre il presidente Joe Biden ha vinto 15 delle 16 primarie democratiche in programma. Di conseguenza, entrambi sono praticamente certi della candidatura del loro partito alle elezioni presidenziali previste per novembre.

Come previsto, Trump ha sconfitto in modo decisivo l'ex ambasciatrice americana alle Nazioni Unite Nikki Haley in quasi tutti gli stati di martedì, anche se ha perso inaspettatamente contro di lei nel piccolo e liberale stato del Vermont del New England. Si tratta della seconda sconfitta alle primarie, dopo quella di Haley di domenica nella capitale americana, altra piccola roccaforte liberale.

Martedì Trump ha vinto negli stati: Alabama, Arkansas, California, Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas e Virginia. Ha vinto più del 60% in tutti questi stati. voti, e in Alabama più dell'80%. A mezzanotte di martedì, ora di Washington, i voti non erano ancora stati contati nelle elezioni primarie repubblicane negli stati di Utah e Alaska, ma Trump era il candidato più probabile.

Anche se non è ancora chiaro quanti delegati Trump abbia vinto alla convention di luglio a Milwaukee, è già molto vicino a conquistare la metà dei 2.429 delegati.

“Una grande serata” di Donald Trump.

Nel suo discorso di vittoria serale, Trump ha affermato di aver trascorso una serata “fantastica” e ha ripetuto molte delle sue promesse elettorali, tra cui: deportazioni di massa di immigrati clandestini. Ha anche affermato che l'America è un “paese del terzo mondo” quando si tratta di mantenere i suoi confini e le elezioni, e ha avvertito che se non vince le elezioni di novembre, “non avremo un paese”.

Lo staff di Haley non ha organizzato alcun evento la notte delle elezioni, né ha tenuto alcun discorso. I commentatori di Fox News hanno espresso la convinzione che il rivale di Trump si ritirerà dalla corsa nei prossimi giorni. La portavoce rivale di Trump, Olivia Perez Cubas, ha respinto le richieste di Trump e degli attivisti del partito di sostenere la rivale, ma ha dato indicazioni che Haley potrebbe rimanere in battaglia.

Oggi, in uno stato dopo l’altro, rimane un blocco significativo di elettori repubblicani alle primarie che esprimono profonda preoccupazione per Donald Trump. Il Washington Post ha citato la portavoce che ha detto: “Questa non è l’unità di cui il nostro partito ha bisogno per avere successo”.