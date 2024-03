Il rapporto di Oppenheimer sul Progetto Manhattan va all'asta

E anche se il prezzo attuale non è alto (nemmeno 40.000 dollari) e si possono facilmente trovare carte da collezione di maggior valore (12,6 milioni di dollari per Mickey Mantle) o chitarre (6 milioni di dollari per la Martin D-18E di Kurt Cobain del 1959), questo Tra 1000 anni forse conosceremo ancora la creazione della bomba atomica nelle scuole e nessuno ricorderà gli “eroi” temporanei..

Brevemente, Non si può scrivere della storia umana senza menzionare il Progetto ManhattanFirmato da James Chadwick e Richard C. Tolman e John H. Manley e Samuel T. Arnold e il generale Kenneth D. Nichols e J. Robert Oppenheimer e Robert F. Bacher e Ernest O. Lawrence, William R. Burnell, William S. Parsons, Harold C. Uri, Enrico Fermi, Samuel K. Allison, ammiraglio. Frederick L. Ashworth, generale Thomas F. Farrell, colonnello. Elmer E. KirkpatrickWilliam ShurcliffePaul C. Bene, colonnello. Franklin T. Mathias, Isidore I. Raby, James B. Conant, George L. Harrison e Stafford L. Warren. Alcuni di questi nomi sono alcuni dei più grandi fisici della storia!





Documenti storici che presto verranno inseriti in una collezione speciale

Secondo gli esperti, l'ultima volta che un pezzo di importanza simile a questo documento è stato venduto all'asta è stato dieci anni fa, quando è apparsa una carta della famosa collezione Forbes, firmata da 30 oggetti del “Progetto della bomba atomica di Los Alamos nel Nuovo Messico” sono andati all'asta di Christie's e sono stati venduti per 161.000 PLN. dollaro.









Un risultato simile è stato raggiunto recentemente da un libro con copertina rigida intitolato Atomic Energy in the Coming Age (1949) di David Dietz, firmato da 49 tra i più eminenti fisici del ventesimo secolo. Le firme includono 14 premi Nobel che hanno ricevuto un premio in fisica o chimica legati alla comprensione e all'uso dell'energia nucleare, oltre a 35 altri importanti ricercatori nucleari, personale militare e organizzatori del Progetto Manhattan.

Una copia contenente le firme di personaggi famosi come Einstein, Oppenheimer, Millikan, Bohr e Van de Graaf è stata venduta per 162.500 PLN. Dollaro Americano. Cosa accadrà con il “nuovo documento”? Lo scopriremo ora Il 14 marzo, quando terminerà l'asta.