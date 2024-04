Dove si trova la città più grande del mondo? Un'area più grande della Polonia

Il paese più grande, il fiume più lungo, la montagna più alta Oggi possiamo facilmente dimostrare quale luogo o fenomeno sia “il migliore” in un particolare campo. Come esseri umani, disponiamo di numerosi strumenti per misurare e definire il mondo che ci circonda. Tuttavia, ci sono cose che non possono essere misurate con tanta precisione. O semplicemente, a causa di alcuni fattori, è molto difficile classificarli in una classifica chiusa. Le città sono un esempio di enigmi così difficili per gli appassionati di statistica.

Perché quasi tutti sanno cos'è una città. Unità che forma un insediamento umano con edifici relativamente densi, che forma un insieme unitario e fa parte di uno stato. Tuttavia, a seconda del paese, il concetto di “città” può riferirsi a qualcosa di diverso. Soprattutto quando vogliamo definirne la superficie. Ebbene, da un lato la città sarà un'area completamente separata, dall'altro comprenderà un'intera unità amministrativa, ad esempio un comune. Ci sono luoghi in cui queste aree sono amplificate al massimo.

Allora dove si trova la città più grande del mondo? Se i comuni ci dicono qualcosa, è ora di dirigersi a nord.

È qui che troviamo la Groenlandia, cioè L'isola più grande del mondo. A differenza di altri, come il Borneo, non è caratterizzato né da un'elevata popolazione né da un ricco complesso di complessi urbani. Sì, ci sono città, ma in termini di popolazione sono lontane dalle città delle regioni di medie dimensioni della Polonia. La capitale dell'isola è Nuuk, che ha una popolazione di sole 15.000 persone. È un po' come a Przeworsk o Solec Kujawski.

Potrebbe un posto del genere essere la città più grande del mondo? No, è Sarmersooq. Questa città groenlandese, o meglio comune, è la più grande del mondo. Ha una superficie di 531.900 chilometri quadrati ed è nato dalla fusione di diversi comuni minori dell'isola. Come puoi vedere, l'unità amministrativa è davvero enorme se la confrontiamo con gli stati.

Sermersok è più grande della Polonia, ma non solo. Il comune della Groenlandia ha una superficie di chilometri quadrati, comprendendo: anche la Svezia, la Spagna e perfino la Thailandia. Se fosse un paese sovrano e indipendente, sarebbe al 49° posto nel mondo, sostituendo lo Yemen. Diamo un'occhiata alla mappa:





immagine



Sarmersouq sulla mappa.

/Google Maps /Materia esterna



Sarmersuk è un comune, il più grande del mondoSecondo la classificazione della World Population Review, è la città più grande del mondo. In definitiva, però, la posizione 1 sarà diversa a seconda dei criteri che adotteremo. Una prospettiva interessante e molto dettagliata è stata proposta dalle Nazioni Unite nella classificazione del 2018. All’epoca venivano prese in considerazione le città con più di 5 milioni di abitanti. La classifica appare diversa a seconda di quale dei tre criteri di area consideriamo.

E qui ce l'abbiamo La città stessa, in questo caso la città più grande del mondo è una città cinese Chongqing Con una superficie di 82.403 chilometri quadrati. Il criterio successivo è l’area urbana. In questo caso vince New York con una superficie di 12.093 chilometri quadrati. L'ultima opzione è l'area metropolitana, dove il numero 1 assoluto è… Dallas, Texas (22.463 km²).

***

