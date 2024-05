Il polo ha attirato l’Italia. Ma Michał Probierz non lo nominerà per Euro 2024

Il nome di Kakbar Urbanski è stato spesso menzionato nel contesto di una potenziale convocazione nella nazionale polacca e ad Euro 2024. L’Under 20 guadagna un posto al Bologna, un’impresa storica.

Urbański è caratterizzato da una grande versatilità, che ha convinto il tecnico Thiago Motta. – Per questo motivo prenderei in considerazione un giocatore del genere nel contesto della nazionale polacca – afferma Dominik Kuciak di Eleven Sports

Presto in Italia potrebbe essere presa una decisione importante sul suo futuro

Quando lasciò la Polonia, aveva meno di 17 anni. Pochi mesi dopo viene notato dall’allenatore Sinisa Mihajlovic e invitato ad allenarsi con la prima squadra del Bologna. Ha fatto il suo iconico esordio sul campo di Serie A al termine della stagione 2020/2021 (un minuto nella partita contro il Genoa), ma ha aspettato altri due anni per avere la sua vera occasione.

Kacper Urbański diventa sempre più audace al Bologna, rivelazione della stagione di Serie A italiana di quest’anno, che ha visto la squadra di Thiago Motta conquistare in modo impressionante la storica promozione in Champions League, e dove potrà prendere le distanze a fine stagione. Juventus e finì nella fase di campionato.

Grande versatilità

Un ruolo importante nella squadra del Bologna lo ricopre il centrocampista under 20, che in questa stagione ha collezionato 20 presenze nell’élite italiana, di cui otto dal primo minuto (in totale ha giocato 819 minuti in campo). E anche se sta ancora aspettando il gol e l’assist in Premiership in Serie A, ha conquistato la simpatia di molti osservatori con la sua versatilità.

– È un giocatore molto versatile. Gioca spesso a centrocampo, ma può giocare anche come trequartista. Recentemente ha giocato in questo ruolo contro il Napoli. Lui stesso dice che può suonare sia “dieci” che “otto” nella seconda riga, e “sei” se necessario. Secondo lui la posizione non è decisiva e non ci sono problemi. Per questo motivo, prenderei in considerazione un giocatore del genere nel contesto della nazionale polacca – insiste il commentatore di Serie A Dominik Kuciak di Eleven Sports.

Touchstone non lo nominerà per Euro 2024?

Secondo lui il nome di Urbański non sarà nella lista definitiva delle convocazioni di Michał Probierz per gli Europei. In particolare, Urbansky ammette che l’allenatore non lo ha contattato. L’uomo del Bologna però è senza dubbio il futuro e va tenuto in considerazione in vista delle prossime qualificazioni ai Mondiali.

Kacper Urbański ha disputato la sua migliore stagione in Italia (Foto: Jonathan Mascrob/Getty Images/Getty Images)

– Voglio che vada agli Europei e non debba imparare tutto se verrà invitato al prossimo torneo. Lui è il futuro della Nazionale. Ha meno di 20 anni e sarà giocatore della Nazionale per il prossimo decennio. Soprattutto considerando come si è sviluppato in questa stagione, aggiunge.

Un segnale chiaro da parte del club. “Grandi aspettative”

– La sua storia è unica sotto molti aspetti. Ricordo che è entrato nel club nell’inverno del 2021. Il suo arrivo nell’Under 17 fu la mossa più importante per il Bologna in quel momento. Era un chiaro segnale che la società aveva grandi aspettative nei suoi confronti e che si trattava di un investimento per il futuro – ricorda Leonardo Bocello, giornalista di Radio Nettuno Bologna Uno, che ricorda il suo percorso verso la prima squadra nonostante il rapido esordio. Piatto

– Alla fine della scorsa stagione, Caper non era molto soddisfatto della sua posizione nel club. Sperava di essere utilizzato più spesso in prima squadra, ma ha giocato solo nell’Under 19. Alla fine del torneo, il suo futuro era difficile da decidere perché il suo contratto era scaduto. Si sono svolte trattative tra i dirigenti del club, l’agente e la sua famiglia, che credevano che avrebbe iniziato la sua carriera nel Bologna e non si sarebbe limitato alle squadre giovanili. Non era interessato ad allenarsi con la prima squadra, ha ricordato Bocello.

Urbański ha finalmente firmato un nuovo contratto biennale fino a giugno 2025. E proprio durante il periodo di allenamento estivo ha attirato l’attenzione di coach Thiago Motta. Ha già sfruttato al meglio le sue occasioni nello sparring, e il tecnico rossoblù aveva puntato molto su di lui alla fine dello scorso anno.

– Hanno pesato anche gli infortuni ad alcune ali. Cioè Don Ntoi, Jesper Karlsson e Riccardo Orsolini. Ha saputo sfruttare l’occasione, perché Urbanski era tra i giocatori che Motta temeva di più nonostante il rientro in partita degli infortunati. È più in alto nella gerarchia rispetto a Karlsson, che ha giocato poco in questa stagione. A volte Urbański sostituisce Alexis Saelemaekers – ci spiega il giornalista italiano e indica dove vorrebbe vedere in campo il centrocampista polacco.

– Può giocare sul lato sinistro del campo e usare il piede destro, ma penso che dimostri il suo più grande valore come centrocampista del mercoledì nel blocco a tre in mezzo al campo. Thiago Motta ha più volte sottolineato di apprezzare la versatilità dei giocatori e il fatto che possano giocare in diversi ruoli. Questa è una delle cose che gli piacciono di Urbański. Può usarlo come ala per controllare e trattenere la palla. La sua tecnica e la capacità di distribuire l’azione gli permettono di posizionarsi appena sopra la linea difensiva, dove gioca come centrocampista centrale, aggiunge.

Urbanski è una decisione chiave. “Tema caldo non solo in Italia”

La squadra dello Stadio Renato Dal Aura giocherà la prossima stagione in Champions League, ma ancora non si sa chi guiderà i rossoblù. I tifosi della penisola appenninica sono elettrizzati dal futuro del candidato allenatore della Juventus, Thiago Motta. La decisione di Motta di continuare a lavorare al Bologna potrebbe determinare l’ulteriore destino del centrocampista polacco.

– Questa è la domanda più importante posta non solo nel contesto del Bologna, ma dell’intero calcio italiano. Il futuro di Thiago Motta è senza dubbio un tema caldo non solo in Italia ma anche nei media sportivi. Non so se possiamo dire con certezza che Thiago Motta sarà il nuovo allenatore della Juventus. Sicuramente c’è grande interesse, ma il tecnico una settimana fa aveva dichiarato di voler incontrare i dirigenti del Bologna a fine stagione per discutere delle opportunità di sviluppo per il futuro. Secondo quanto riferito da diversi giornalisti italiani, la Juventus avrebbe già preparato ufficiosamente i termini del contratto per Motta, aggiunge Bosello.

Thiago Motta diventa il precursore delle grandi vittorie del Bologna. Ora può lasciare il club (Foto: Danilo Di Giovanni/Getty Images/Getty Images)

– Se Motta resta al Bologna sono sicuro che vorrà Kakbar in squadra. Tutto può cambiare quando arriva un nuovo allenatore. In una situazione del genere, il Bologna potrebbe prendere in considerazione la possibilità di cedere Kokber ad un altro club italiano, dove Urbanski avrà più minuti – dice Leonardo Bocello, che ci chiede direttamente sulla possibilità di essere invitato a Euro 2024.

Dominik Kusiak ha un avvertimento specifico per i giocatori under 20.

– Mi piacerebbe vederlo continuare al Bologna, ma se dovesse risultare che non ci fosse posto per lui dovrà andare in prestito. Non solo in Serie B. A questo punto della sua carriera Kakbar Urbanski non imparerà nulla. Ci sono molti club di Serie A dove può giocare facilmente senza pressioni e conosce le specificità della competizione – insiste il commentatore di Serie A di Eleven Sports.

