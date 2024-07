Proseguono le indagini sull’incidente del figlio di Sylvia Peretti. Perché?

A metà luglio dello scorso anno nel centro di Cracovia si è verificato un tragico incidente automobilistico. Il veicolo guidato dal figlio Silvia Peretti È uscito fuori strada e si è rotolato vicino al ponte Dębnicki. È morto in un incidente Patrizio Peretti e tre giovani. Dalle indagini è emerso che l’autista Il suo livello di alcol nel sangue era di 2,3 per millilitro e ha guidato ad una velocità superiore a 162 km/he i registratori non hanno registrato alcun tentativo di frenata.

L’improvvisa perdita del suo unico figlio è stata devastante per la star “Regine della vita” Tragedia inimmaginabile. La celebrità ha deciso di ritirarsi dalla vita pubblica e, per dimenticare i ricordi dolorosi, ha deciso… Vendere la tua proprietà. Come scoprì Pudelek, il prezzo era di 5.890.000 PLN.

Il resto dell’articolo è sotto il video

Guarda anche: Pilarczyk sul tragico incidente del figlio di Peretti: “Orribile. Caricare per strada non fa vedere le palle”

La Procura continua a indagare sull’incidente. Già all’inizio dell’anno ha riferito la “Gazeta Wyborcza”. Tutte le prove sono già raccolte. Tuttavia, non erano disponibili prove del testimone chiave che aveva attraversato la strada poco prima dell’incidente.

Proseguono le indagini sull’incidente del figlio di Sylvia Peretti. E il testimone?

Secondo il sito lovekrakow.pl, le indagini sono terminate e bisogna attendere l’esito del caso. Prorogato anche per sei mesi. La testimonianza in questione è confermata Uno straniero e non residente in Polonia.

È stata inviata una richiesta alla Gran Bretagna per fornire assistenza legale internazionale attraverso l’indagine del testimone identificato. Ad oggi, nonostante i solleciti, non si hanno notizie sull’attuazione dell’azione richiesta – dice l’investigatore in un’intervista a lovekrakow.pl. READ 40 La migliore Vitamina c del 2022 - Non acquistare una Vitamina c finché non leggi QUESTO!

Anche se l’ufficio del pubblico ministero ha molte prove, Ascoltare un testimone può essere importante Per ragione.

Questa è l’opinione di un esperto che ha analizzato i risultati dell’autopsia della Renault schiantata, del conducente e dei passeggeri del veicolo, un parere di esperti sulle condizioni tecniche dell’auto e i registri della sorveglianza cittadina sul percorso effettuato dalla Renault gialla. – Il procuratore Rafał Babiński dice del materiale raccolto.