Il nostro corpo non vuole affatto invecchiare. Puoi vederlo nei muscoli

Uno studio recente getta nuova luce su come i muscoli lavorano per mantenere la loro funzione il più a lungo possibile nonostante gli effetti dell’invecchiamento. Gli scienziati del Wellcome Sanger Institute e dell’Università Sun Yat-sen hanno scoperto nuovi gruppi di cellule che potrebbero aiutare a capire perché alcune fibre muscolari invecchiano più velocemente di altre. Identificare i meccanismi che i muscoli utilizzano per combattere l’invecchiamento.

Secondo i ricercatori, il loro approccio allo studio dell’invecchiamento muscolare combina diversi tipi di sequenze, Rivela meccanismi cellulari precedentemente sconosciuti e identifica aree che richiedono ulteriori indagini. Utilizzando tecniche di imaging a cellula singola, a nucleo singolo e altamente avanzate, gli scienziati sono stati in grado di analizzare campioni di muscolo scheletrico umano e il risultato del loro lavoro è il primo atlante cellulare dell'invecchiamento muscolare umano, pubblicato sulla rivista Nature Aging.

I risultati forniscono speranza per futuri trattamenti e interventi volti a migliorare la salute dei muscoli e la qualità della vita con l’avanzare dell’età

Lo dicono gli scienziati.





I muscoli attaccati alle ossa hanno molte funzioni: si muovono, mantengono la postura del corpo, le espressioni facciali, la temperatura corporea e immagazzinano i nutrienti. Sfortunatamente, le loro prestazioni peggiorano con l’età, un esempio del quale è la distrofia muscolarePerdita correlata all'età della massa e della funzione del muscolo scheletrico, che colpisce più del 20%. gli anziani. Purtroppo non esistono ancora farmaci approvati che possano aiutare i pazienti, e queste sono le condizioni che gli autori del nuovo studio vogliono combattere.