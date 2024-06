Il mondo intero ha visto Iga Świątek piangere. Dovrebbe essere diverso. “La medaglia d’oro”

Aggiungi un commento

Corrispondente da Parigi

L’attuale torneo Roland Garros è uno dei due tornei più importanti per Iga Świątek di questa stagione. La seconda sessione saranno i Giochi Olimpici, che si terranno a Parigi a fine luglio negli stessi stadi. La 23enne appena nata viene chiamata la Regina del Pasto, soprattutto nella capitale francese.

Al Roland Garros ha già raggiunto i quarti di finale e nel turno precedente ha battuto Anastasia Potapova 6-0, 6-0. Questa è la sua quinta “bicicletta” (partita vinta senza perdere nessuna) della sua carriera.

Il Grande Slam di Parigi di questa stagione si svolgerà in condizioni variabili. La competizione della prima settimana si è svolta allo stadio centrale Philippe Chatrier, dove sono state giocate tutte le partite di Świątek, sotto un tetto chiuso.

La pioggia, l’umidità e il tetto non sono le condizioni di gioco ideali per Świątek. Tuttavia, il polacco ha esperienza di vittorie a Parigi sia in autunno (nel torneo pandemico del 2020) sia durante l’ondata di caldo di due anni fa e la scorsa stagione.

I ricordi dolorosi di Ega Shevetek dalle Olimpiadi di Tokyo

Le precedenti Olimpiadi si sono concluse dolorosamente per lei. Il polacco, allora considerato per una medaglia, è stato eliminato dopo aver perso contro Paula Badosa nel secondo turno dei Campionati di Tokyo. Devastata, prima è rimasta seduta a lungo con il viso nascosto dall’asciugamano, e poi è stata ripresa dalla telecamera mentre piangeva.

Cosa potrà fare durante le Olimpiadi?

-È un grande favorito. Innanzitutto vedo una grande differenza tra i tornei maschili e quelli femminili. Per vincere in nove giorni (il torneo olimpico durerà dal 27 luglio al 4 agosto, ndr) bisognerà giocare sei partite. Le donne giocheranno per vincere in due set, mentre gli uomini giocheranno per vincere in tre set. Dobbiamo ricordare che ad agosto dovremmo aspettarci temperature più elevate di adesso, a giugno dovrebbe essere anche più secco, e se non piove, il vantaggio di Iga sulla concorrenza sarà maggiore – dice il leggendario Mats Wilander in un’intervista a Przeglad Sportuy Onet.

— Ora possiamo pensare alle condizioni meteo in cui Iga perde sulla terra battuta. Stoccarda? Ci ho giocato, conosco questi campi e posso dire che sono decisamente più scivolosi, veloci e indoor. Ha perso anche a Madrid negli anni precedenti, ma le condizioni non sono le stesse di Parigi – aggiunge l’ex tennista.

– Secondo me hai una medaglia d’oro – conclude Wilander.

