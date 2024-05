Il ministro dell’Istruzione annuncia una grande riforma nella scuola. “Niente costruisce la logica come un buon apprendimento della matematica.”

Il Ministro dell’Istruzione ha già annunciato una riforma davvero grande nella scuola perché, come lei sostiene, ciò che sta accadendo oggi a questo riguardo è solo di facciata. Sappiamo quando sono previste grandi modifiche al sistema didattico.











Autore: Getty Images/Screen InstagramBarbara Nowacka

Il ministro dell’Istruzione annuncia una grande riforma nella scuola







Negli ultimi mesi sono stati apportati molti cambiamenti alle scuole, tra cui: è stato deciso di ritirare la materia “Storia e presente” e di abolire i compiti obbligatori. Si prevede anche di ridurre il numero di ore delle lezioni religiose. È già noto che da settembre il voto finale di questa materia non sarà più computato nella media.

Tuttavia, Barbara Nawaka, ministro dell’Istruzione, definisce “cosmetico” ciò che sta accadendo attualmente nella scuola polacca, poiché dichiara che ci aspetta una riforma molto più grande.

Intervista con Anna Kasprzycka nell’ambito della campagna “Attenzione, compiti!”. Sviluppiamo il nostro sito web visualizzando annunci pubblicitari. Bloccando gli annunci, ci impedisci di creare contenuti di valore. Disabilita AdBlock e aggiorna la pagina.

Il curriculum di base sarà ridotto

Le consultazioni sulle modifiche al curriculum di base sono iniziate nel febbraio di quest’anno. Il 23 aprile sono state pubblicate le bozze di regolamento e sono iniziate le consultazioni pubbliche. Sappiamo già che il regolamento definitivo sarà annunciato a giugno.

“Il curriculum di base rilassato entrerà in vigore il 1° settembre”, ha annunciato il ministro dell’Istruzione. “In primo luogo, state lontani dalla fantasia, perché oggi il curriculum è sovraccarico, gli insegnanti si affrettano a farlo e i giovani non riescono a tenere il passo con l’apprendimento”. Barbara Novaca a marzo. È noto che il curriculum di base sarà ridotto del 20%. Ciò significa che anche il numero di letture richieste sarà ridotto.

Quindi quanto cambierà lo stesso apprendimento del polacco? “Questo sarebbe, ed è ciò che propongono gli insegnanti di lingua polacca, allontanarci dai cosiddetti studi letterari e insegnare la lingua polacca con una comprensione dei contesti, ma non necessariamente con molti riferimenti e contesti per comprendere le letteratura stessa”, ha detto il ministro Nowacka nella trasmissione “Gość Poranka” su TVP Info: “Nel senso del corso della storia, delle storie e di più successo”.

Leggi anche: “La scuola polacca soffre di avvelenamento”. Il direttore dell’IBE non usa mezzi termini

Grande riforma dell’istruzione nel 2026

Il capo del Ministero dell’Istruzione ha affermato che la grande riforma entrerà in vigore a partire dal 2026. Non sappiamo ancora quali cambiamenti esatti attendono studenti e insegnanti, ma possiamo essere sicuri che non c’è modo di annullare l’esame obbligatorio di maturità in matematica.

“La matematica dovrebbe essere preservata perché fornisce alcune competenze di base che saranno richieste anche in futuro. Una è la capacità di pensare in modo logico, che fornisce la matematica, e l’altra è la capacità di leggere e comprendere la letteratura, che è tutto La lingua polacca è anche legata allo sviluppo delle nostre capacità comunicative in modo che possiamo esprimerci, inoltre è richiesta anche una lingua straniera, che è estremamente importante nel mondo moderno, quindi il tasso di superamento non dovrebbe essere aumentato, “ma non c’è Non c’è motivo di annullare nessuno di questi test”, spiega la viceministra Katarzyna Lobenauer.

La Ministra Nowacka parla in modo simile della matematica, perché sebbene si sia sempre considerata un’umanista e non abbia superato la matematica negli esami finali del liceo, dice: “La mia successiva esperienza professionale ha dimostrato che non c’è niente che insegni, organizzi e costruisca la logica come buona scienza”.

Si parla però molto di renderlo più semplice e non più difficile, perché secondo i rappresentanti del ministero l’esame di maturità non può costituire per gli studenti un ostacolo che impedisce loro di progredire nel campo di studio prescelto.

Dal prossimo anno accademico il titolo religioso non sarà più compreso nella tariffa. Si prevede di ridurre il numero di ore religiose da due a una e di richiedere ai dirigenti scolastici di includere l’educazione cristiana nel programma delle lezioni all’inizio o alla fine della giornata.

Leggi anche: Abbiamo chiesto all’Insegnante dell’anno 2023 dei compiti a casa. La risposta è uno spunto di riflessione

Puoi diventare un insegnante?

Domanda 1 di 7 ti piacciono i bambini? il prossimo