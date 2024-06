Il Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore vuole rendere più pratica la formazione alle professioni mediche

È stato sottoposto a consultazione pubblica un regolamento del Ministro della Scienza che stabilisce che gli studi di prima fase in infermieristica, ostetricia e servizi medici di emergenza possono essere intrapresi solo come studi di natura pratica. Attualmente, le università possono offrire un’istruzione come studi con un profilo accademico pratico o generale.

Il progetto di regolamento del Ministro della Scienza che modifica il regolamento sugli standard di formazione per la preparazione alla professione di medico, dentista, farmacista, infermiere, ostetrica, diagnostico di laboratorio, fisioterapista e paramedico è stato sottoposto a consultazione pubblica il 3 giugno. È stato suggerito che gli studi del primo corso in Infermieristica, Ostetricia e Servizi medici di emergenza possano essere intrapresi solo come studi con un profilo pratico (questi studi sono strettamente legati all'uso pratico delle competenze e delle conoscenze acquisite durante i semestri – PAP). Attualmente, quando si crea un programma, un'università può scegliere il profilo di questi studi, il che significa che possono svolgerli come studi pratici e come studi accademici generali (si tratta di studi strettamente legati alle attività scientifiche di una particolare università – PAP ). La formazione professionale sarà condotta in un laboratorio di ecografia, pronto soccorso ospedaliero, struttura forense o obitorio ospedaliero, nonché reparti di anestesia e terapia intensiva dotati di sala operatoria. "La soluzione progettata presuppone che le lezioni si concentreranno sullo sviluppo di competenze pratiche, che rappresentano una risposta alle aspettative del mercato del lavoro", è stato sottolineato nella valutazione dell'impatto normativo. Il progetto ha inoltre dettagliato e ampliato l'elenco dei risultati formativi che preparano alla pratica come infermiere, ostetrica e paramedico. Le modifiche entreranno in vigore dall'inizio dell'anno accademico 2024/2025. "Pertanto, l'anno accademico 2023/2024 è l'ultimo anno in cui l'educazione ha iniziato a preparare alle professioni di infermiere, ostetrica e paramedico sulla base dei principi esistenti, e continuerà su questi principi fino alla fine del ciclo educativo che ho iniziò." Menzionato nella descrizione del progetto.