La Commissione europea ha deciso di stanziare 500 milioni di euro per aumentare la produzione di munizioni per artiglieria da parte delle società europee di armamenti. Tra i beneficiari figura la società polacca Dezamet, che riceverà circa 2,1 milioni di euro. Lo scopo dell’iniziativa è fornire all’Ucraina più missili e ricostituire le scorte dei paesi dell’UE.

A Jacek Siviera, capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale, non è piaciuto che le aziende polacche ricevano una percentuale così piccola del totale del pool.

“Una cosa è certa: il sussidio della Commissione europea per la produzione di munizioni per carri armati e artiglieria è uno scandalo. Nelle tre richieste presentate da Dezamet Nitrochem e Mesko, solo lo 0,4% del sussidio totale è stato assegnato alle aziende polacche, mentre il capitale tedesco ha ricevuto quasi Il 20% dei 500 milioni di euro”, ha scritto Sievira.

“È necessario presentare immediatamente un reclamo contro i risultati di queste azioni, prima che i giocatori salgano sul ring, e verificare se l'arbitro ha commesso errori tecnici o falli. Se l'unità europea è così, nessuno dovrebbe sorprendersi l'appalto di attrezzature nell'Atlantico e nel Pacifico: queste sono questioni fondamentali”, ha aggiunto il capo dell'Ufficio nazionale di difesa.

Mariusz Błaszczak ha attaccato Donald Tusk

L'ex ministro della Difesa nazionale Marius Blaszczak ha immediatamente commentato la questione. Ha pubblicato post sui social media e ha attaccato duramente il primo ministro Donald Tusk.

Il “re d'Europa” Tusk ha fatto sì che la Polonia ricevesse lo 0,42% dal programma di produzione di munizioni dell'UE. L’iniziativa della Commissione europea è giusta e necessaria. Ma perché i 500 milioni di euro trasferiti alle aziende europee degli armamenti per rilanciare la produzione? Di munizioni per artiglieria la Polonia riceve solo circa 2,1 milioni di euro? Le imprese tedesche riceveranno circa 85 milioni e quelle ungheresi 27 milioni”, ha scritto Mariusz Pulaszak.

La direzione del Ministero della Difesa Nazionale ha risposto a queste critiche.

“Signor Błaszczak: Abbiamo tanti sussidi per la produzione di munizioni quanti ne avete lasciati nell'industria polacca delle armi. Dovrebbe essere un peccato per voi che solo una delle nostre aziende vinca, perché le offerte possono essere presentate per 2 mesi. Ottobre 2023. E ti sei registrato personalmente per aderire a questo programma nel marzo 2023”, si legge nel parere del Ministero della Difesa nazionale.