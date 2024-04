I tifosi del Radomiac hanno accolto i giocatori dopo la sconfitta nel derby. “Ne abbiamo avuto abbastanza”

Sconfiggere un rivale locale è sempre doloroso, e quando perdi con un punteggio di 0:4, la rabbia trabocca. I tifosi del Radomiac Radom hanno deciso di riunirsi davanti alla sede del club e salutare i giocatori dopo il ritorno dall'andata contro il Corona Kielce. I tifosi hanno aspettato la squadra e hanno espresso la loro opinione su questa prestazione.

Innanzitutto va notato che l'intero evento si è svolto in un clima tranquillo. Il folto gruppo di tifosi che aspettava i giocatori di Radomiak non si aspettava che rinunciassero alla maglia, come spesso accade in situazioni del genere, e non c'è stato alcuno scontro fisico. Non appena i giocatori sono scesi dall'autobus, i rappresentanti del gruppo di tifosi hanno tenuto un breve discorso esprimendo la loro frustrazione per l'imbarazzante risultato.

– Puoi perdere, ma non così, non contro Corona. Il mio bambino piangeva a casa! Maledizione 2-3 a Lodz (nel turno precedente Radomiak ha perso contro ŁKS 2-3), è sfortunato e imbarazzante quello che ho fatto – I giocatori hanno sentito.

Radomiak aggiunge un tocco di emozione alla partita retrocessione

I tifosi del Radomiac aspettavano i giocatori fuori dal club dopo la sconfitta contro il Corona Kielce

Le maggiori lamentele da parte dei fan riguardavano l’impegno, o meglio la mancanza dello stesso. Secondo loro, molti giocatori hanno perso la partita e non hanno mostrato voglia di combattere, il che è inaccettabile agli occhi dei tifosi nei derby. Le rimostranze non hanno avuto una direzione specifica, anche se è noto che calciatori come Leandro Rossi non sono stati destinatari di queste accuse.

Possiamo rassicurare chi è curioso di sapere quale parte della conferenza è stata compresa da molti giocatori stranieri di Radomiac. Un tifoso ha cercato di spiegare agli stranieri in un inglese fluente che “il Corona è il più grande concorrente del loro club”, quindi la sconfitta è molto dolorosa per tutti e che “lo stemma che portano sulle magliette significa per molte persone più di loro”. Posso immaginare. “Un sudista è rimasto particolarmente turbato quando ha sentito che il suo gioco prevedeva “zero ambizioni, nessun desiderio e nessuna lotta”.

I tifosi hanno anche avvertito i giocatori che dopo questa esibizione non vogliono vederli festeggiare da nessuna parte e non vogliono essere al loro posto se qualcuno di loro viene sorpreso con un drink o un bicchiere in mano.

– Ne abbiamo abbastanza. Fai qualcosa di stupido per vincere una partita per il resto della stagione. Domenica vincerai a Zagłębie – Alla fine è stato detto, poi sono state accese torce e petardi e sono stati cantati molti classici dei fan che accompagnavano tali situazioni, come “Radomiak is my”, “Radomiak gioca a fottuta madre” e “Combatti, allenati, Radomiak dominerà”.

Radomiak deve ancora sconfiggere Corona all'Extraklassa

La sconfitta contro il Corona Kielce è stata la quarta partita consecutiva nella “Guerra Santa” di Radom Kielce in cui i Verdi non sono riusciti a vincere. Il Radomiak ha sconfitto per l'ultima volta il rivale regionale mentre giocava ancora nell'Extraklassa, in una partita in cui ha ottenuto il tanto atteso ritorno nella massima serie dagli anni '80. Un anno dopo, quando Corona entrò di nuovo nell'élite, la squadra di Kelce vinse 2-0 e 2-1. In questa stagione c'è stato un pareggio all'inizio, e ora la squadra del Voivodato di Świętokrzejski ha vinto di nuovo. Vale la pena notare che questa volta i tifosi di Radomiak non hanno assistito alla partita di Kielce dagli spalti a causa della punizione per la rissa che ha accompagnato la loro visita nella vicina città l'anno scorso.

I retroscena del conflitto, per cui gli incontri tra queste squadre suscitano più emozioni per entrambe le parti rispetto alle normali partite di campionato, sono presentati in un articolo che descrive gli antagonismi politici e sociali tra Radom e Kelce.

