I polacchi adorano questo smartwatch. Ora puoi acquistarlo ad un prezzo record

Galaxy Watch 6, uno degli smartwatch più popolari in Polonia, è disponibile ad un prezzo record.

Il Samsung Galaxy Watch6 è disponibile nelle dimensioni 40 mm e 44 mm, con o senza connettività LTE. Quindi puoi scegliere la dimensione più adatta a te e decidere se vuoi una eSIM nell’orologio oppure no. Ma la parte migliore è quanto costano attualmente questi orologi. Potete acquistare la variante più economica per meno di 500 PLN – sarebbe un peccato perdere un’occasione del genere per ottenere uno smartwatch perfetto.

Orologio Samsung per 499 zloty polacchi!

Se non conosci ancora gli orari Samsung Galaxy Orologio 6Suggerisco la lettura della recensione. In breve, lo sono Grandi orologi intelligenti Z Pulsossimetro, Monitoraggio dell’attività e del sonno e opzioni di pagamento contactless, che purtroppo non è uno standard sul mercato. In pratica funziona perfettamente con smartphone di varie marche. Si abbinano a tute e giacche e le cinghie sono facilmente sostituibili.

La promozione nel negozio RTV Euro AGD riguarda tre modelli: il modello da donna (40 mm) nella versione standard in beige, il modello da donna (40 mm) con connettività LTE in nero e crema e quello da uomo (44 mm) in nero e argento.

I prezzi di alcuni modelli sono incredibili. Il più economico, cioè 40mm senza LTE, è in offerta e dopo la restituzione costerà solo 499 PLN. Il suo prezzo normale è quasi mille zloty in più!

I modelli più costosi saranno quelli da 44 mm con connettività LTE, il cui prezzo non è stato ridotto nel negozio. Tuttavia, puoi comunque ottenere un rimborso di 500 PLN.

Oltre a poter acquistare la maggior parte degli orologi della serie ad un prezzo più conveniente, potrete anche beneficiare di un cashback nell’ambito di una promozione organizzata da Samsung. Quando è troppo è troppo Puoi acquistare lo smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch6 tra il 13 maggio e il 2 giugno 2024. Poi, entro il 9 giugno, dovrai compilare il modulo d’ordine e allegare la prova d’acquisto e una foto della confezione. Dopo la verifica positiva del tuo ordine, riceverai 500 PLN sul tuo conto.

I termini e le condizioni della promozione sono reperibili nel documento allegato e all’indirizzo Sito di promozione Samsung. Riceverai anche tutte le informazioni necessarie al momento dell’acquisto dell’orologio.

