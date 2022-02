I Crypto Dork amanti delle carte magiche non sono riusciti a comprendere la legge sul copyright

Fermami se l’hai sentito prima.

un gruppo di Magia: The Gathering fan raggruppati come “mtgDAO”, Hanno annunciato l’intenzione di creare quella che è essenzialmente la loro piattaforma/versione Da Wizards of the Coast, prendendo copie digitali della realtà Fascino Le carte sono coniate come NFT.

Non creano qualcosa dello stesso tipo, o si basano liberamente su di esso Fascino. Vogliono semplicemente assumere le rappresentazioni esistenti Fascino Carte, dal design al testo alle illustrazioni, e trasferiscili sulla blockchain. In un esilarante tentativo di schivare gli avvocati di Wizards of the Coast, hanno aggiunto una nota che i giocatori sarebbero stati in grado di utilizzare solo le carte che già possiedono nei vari formati del gioco:

I giocatori avranno bisogno della carta fisica per poter giocare legalmente, che si tratti di una carta cartacea, una carta nell’Arena o una carta su MTGO. Gli NFT non hanno lo scopo di dimostrare la proprietà della carta, verranno utilizzati solo per consentire a questa carta di essere giocata in formato mtgDAO. Non costruiamo software di gioco né stampiamo copie di carte ufficiali. I giochi continueranno a essere giocati con Arena, MTGO o da tavolo usando carte reali. Gli NFT possono essere considerati biglietti di ingresso al torneo o un modo per rappresentare la proprietà temporanea in un cubo draft, non come la proprietà di una carta protetta da copyright.

non ha funzionato.

Il tuo entusiasmo per la magia: il raduno è chiaro e predestinato. Il team di Wizards è stato anche colpito dal lavoro che hai dedicato allo sviluppo di un nuovo formato per giocare a MAGIC: THE GATHERING. Sfortunatamente, l’uso previsto della proprietà intellettuale di Wizards, inclusi i suoi marchi e diritti d’autore, sarebbe illegale. Sembra che tu operi con il falso presupposto che il progetto sarà legale perché consentirai la riproduzione delle carte MAGIC in formato NFT solo da un giocatore che ha acquistato una carta fisica, una carta nell’Arena o una carta su MTGO. questo non è vero. È diritto esclusivo del titolare del copyright copiare l’opera protetta da copyright, come MAGIC Card, in qualsiasi formato. Sebbene vi sia un’eccezione nella legge sul copyright per l’esecuzione di una copia di backup o di “archivio” in alcune circostanze, “questo privilegio si estende solo al software per computer e non ad altri tipi di attività”. Vedi, ad esempio, le domande frequenti sul copyright e sui file digitali dello US Copyright Office.

There’s a lot to be angry about when it comes to Web3, from its cult-like nature to the enormous Ponzi Scheme it’s running to the environmental impact. But this idiotic scam in particular reveals perhaps the entire thing’s biggest issue in a practical sense: it’s a solution looking for a problem.

Absolutely nothing about this is of any benefit to anyone whatsoever. Well, almost. Magic players already have loads of ways to own and play the game, both in the real world and digitally, so a scam like this stands to benefit only those looking to profit off these NFTs, and/or those who are so brainwormed by the cult of the blockchain that they’re trying to do this simply because inertia demands it, no matter how stupid it looks (and is!) to everyone else. Case in point: if you want to see insanity unfolding over a series of tweets, Controlla la reazione del gruppo al personaggio di Wizards, è completamente ininterrotto.

Se non sei sicuro di cosa sia veramente un gruppo come questo (“DAO) e non l’hai già visto, il capitolo 12 del fantastico video NFT di Dan Olson ti aggiornerà:

Anche! Mentre siamo qui a ridere di questi dannati stronzi, assicurati di non perdere nemmeno i Wizards of the Coast, poiché concludono la loro corrispondenza con:

Mentre i Wizards stanno attualmente valutando i loro piani futuri per NFT e MAGIC: THE GATHERING Cards, al momento non è stata presa alcuna decisione. Pertanto, l’uso di NFT in relazione alla proprietà intellettuale di Wizards è severamente vietato.

Non mi interessa se è questo che significa Modellazione giuridica, a La compagnia di New York sta ancora “valutando” i suoi piani in quest’area, perché tutto ciò che sappiamo ora su di essa può finire nella spazzatura.