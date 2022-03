GTA V è migliore su PS5 che su PC. Digital Foundry sta analizzando la versione di prossima generazione del gioco

Messaggio

19 marzo 2022, 15:00 autore: Patrick Ducasse Kobeck

Grand Theft Auto V è ora disponibile sulla prossima generazione di console. Quindi, come si confronta la versione PlayStation 5 con la versione PS4 e perché infastidisce i giocatori su PC?





















In breve: L’analisi del team di Digital Foundry mostra che la versione di prossima generazione gta V Può aggiustare più cose; Quello che abbiamo ottenuto è il migliore nella versione PS5… …e infastidisce molti giocatori PC allo stesso tempo.

per la prima volta Grand Theft Auto V È successo quasi un decennio fa, due generazioni prima delle console. Nonostante ciò, Rockstar Games ha preparato il gioco per la prossima premiere: questa volta Michael, Trevor e Franklin potranno sponsorizzare gli utenti di PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Come è la nuova versione del quinto GT Su PS5 rispetto a PS4 e PC attuali? controllare con fonderia digitale me Eurogamer.

PlayStation 5 è migliore del PC

Non sono disponibili molte opzioni su PS5 su PC, il che sta causando frustrazione ai giocatori di tutto il mondo. Ciò è evidenziato, ad esempio, in rossoLaddove tra i miglioramenti assenti (o impossibili da integrare) al PC si citano, tra gli altri: Modalità 1440p con 60 fps e ombre ray tracing che hanno un aspetto migliore rispetto ai computer; Risolto il problema con il frame rate irregolare nelle scene su PS5, ma non su PC; Il semplice “primitivo” motion blur della fotocamera (ancora usato su PC) è stato sostituito da uno moderno, sovrapposto a ogni oggetto; Le funzioni di anti-aliasing di MSAA e proto-TXAA sono state sostituite dal moderno TAA che funziona meglio e consuma meno risorse; La PS5 ha un’app HDR nativa. READ Il MacBook Pro da 14 pollici con 10 core più veloce dell'M1 Pro arriva a un nuovo prezzo basso Spiegherò in dettaglio alcuni dei dettagli di cui sopra di seguito.

La caratteristica della nuova console “Blue” rispetto alla vecchia è stata già rivelata in fase di installazione, così come – nel menu principale. Dopo che il gioco è stato scaricato su PS4, è necessario tempo aggiuntivo (potrebbe essere fino a un’ora) per installare i componenti, mentre la produzione su PS5 è immediatamente pronta per iniziare. Il menu stesso funziona su “cinque” a 60 fps, mentre sulle console di vecchia generazione e su “lattine” funziona a 30 fps. Presumibilmente nulla, ma questa leggera differenza illustra il vantaggio della nuova dotazione Sony.





Sulle nuove console, l’animazione dei personaggi è stata migliorata a 60 fotogrammi al secondo, anche per quanto riguarda i computer con cui ho avuto problemi. I movimenti dell’avatar sono più fluidi e più piacevoli alla vista. Questi miglioramenti influiscono sulla sfocatura movimento in prima persona precedentemente applicata a singoli oggetti (la maggior parte, ma non tutti). Nella versione PS5, questo effetto è ampiamente utilizzato durante il gioco.

Il miglioramento generale della qualità dell’immagine è dovuto all’uso della tecnologia anti-aliasing nota da Red Dead Redemption 2. Lo sfarfallio, il rumore e la fusione indesiderata delle macchie di colore vengono ridotti nella misura in cui gta V Con una risoluzione di 1440p su PS5, può sembrare migliore della risoluzione 4K nativa su PC.

Inoltre, le ombre sono state notevolmente migliorate, anche se possono ancora sfocare in un modo fastidioso per gli occhi. Tra le cose che ancora zoppicano, c’è anche il filtering anisotropico (in realtà non corretto rispetto alla generazione precedente) e la distanza per disegnare le cose, portata dal vivo da PS4. Sotto questi aspetti, i personal computer sono sicuramente in vantaggio.





La migliore versione di GTA V

In conclusione, il presente gta V Questa è la migliore versione del gioco di sempre, il che non dovrebbe sorprendere. Su PlayStation 5, nella maggior parte dei casi funziona in modo molto più fluido e per molti aspetti è più bello della versione PC. L’unico grave aspetto negativo del dispositivo giapponese è la mancanza di un aumento della gamma di dettagli: il resto dei fuochi d’artificio visivi disponibili sulle “stufe” non migliorano l’aspetto del gioco.

come Conferma La sceneggiatura di Digital Foundry su Eurogame sembra che Rockstar avrebbe potuto fare di più GT Alla premiere, era più in linea con gli standard odierni. Se ti aspetti miglioramenti alla pari con ad es Uscita della metropolitana: Edizione avanzataPotresti essere deluso. 60fps, ray tracing e alcuni piccoli miglioramenti: ecco come puoi riassumere in poche parole la mia vecchia recensione Grand Theft Auto V.