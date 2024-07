Grande gioia, poi Kuman ha attaccato all’improvviso. Le parole parlavano della Polonia

Dopo un inizio difficile della partita disputata all’Allianz Arena, la nazionale olandese ha subito preso il controllo della situazione in campo. Lo ha confermato con un gol segnato da Cody Jacobo al 20′. Alla fine della partita, Donyell Malen ha aggiunto due gol per garantire la vittoria della squadra “arancione”.

Ha aggiunto: Anche in questa partita l’inizio è stato difficile per noi. I giocatori della nazionale rumena sono stati aggressivi e ci hanno attaccato. Alla fine, però, la palla l’abbiamo presa noi. Gli avversari hanno avuto problemi sul lato sinistro. Ne abbiamo approfittato con buoni cross. Alla fine abbiamo anche segnato un gol. Ciò di cui possiamo lamentarci è il fatto che ci abbiamo messo troppo tempo per provare a segnare il secondo gol.

-Abbiamo analizzato bene il nostro concorrente. Il Belgio ha creato molte occasioni per la Romania. anche noi. Il movimento di Xavi Simons ha causato loro grossi problemi. Non è stato facile per loro con un solo centrocampista difensivo in squadra. Abbiamo avuto molte occasioni per segnare. Lo stesso è avvenuto contro la Polonia. “Penso che possiamo ancora migliorare in modo significativo”, ha detto il tecnico della nazionale olandese, orgoglioso della sua squadra.