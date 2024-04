Gli scienziati giapponesi hanno ricevuto le medaglie Michal Oksabowski 2023

I professori Kensuke Miyamoto e Junichi Ueda dal Giappone hanno ricevuto medaglie. Michał Oczapowski per il 2023 per il suo eccezionale contributo allo sviluppo della fisiologia delle piante orticole.

L'Accademia polacca delle scienze (PAN) ha annunciato la cerimonia di premiazione sul suo sito web.

Come si legge nel bando dell'Accademia Polacca delle Scienze il Prof. J. Ueda lavorava presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Università della Prefettura di Osaka, Sakai, ed è andato in pensione diversi anni fa. Il professor J. Ueda è un membro straniero dell'Accademia polacca delle scienze ed è stato insignito dell'Ordine dell'Accademia polacca delle scienze nel 2012.

Tuttavia, il prof. K. Miyamoto lavorava alla Scuola di Arti, Scienze ed Educazione Globale dell'Università Metropolitana di Osaka a Sakai.

Partecipanti alla cerimonia. Fonte: https://pan.pl/

Medaglia L'azienda è stata fondata da Michał Oczapowski nel 1988.

“Fino al 2010 era il più alto riconoscimento conferito dalla Facoltà di Scienze Agrarie, Forestali e Veterinarie dell’Accademia Polacca delle Scienze a persone e istituzioni che hanno dato un contributo eccezionale allo sviluppo delle scienze agrarie in Polonia”, si legge nel comunicati stampa. Dal 2011, il Premio M. Oczapowski è la più alta onorificenza assegnata dalla Facoltà di Scienze Biologiche e Agrarie dell'Accademia Polacca delle Scienze a una persona o istituzione per il contributo eccezionale allo sviluppo delle scienze agricole e biologiche applicate.

Michal Oczabowski (1788-1854), professore all'Università di Vilnius, fu un pioniere delle scienze agrarie.

Come si legge nel bando del PAN, Oczapowski fu l'organizzatore dell'Istituto Agrario a Mariemont vicino a Varsavia e gettò le basi della scienza agraria in Polonia. Ha studiato in Germania, Austria, Francia, Paesi Bassi e Gran Bretagna e ha utilizzato le conoscenze acquisite nell'insegnamento agli studenti e nell'organizzazione dell'agricoltura moderna. Ha pubblicato numerosi lavori in questo campo.

“La sua opera più notevole è un libro di testo in 12 volumi dal titolo generale 'La fattoria rurale'. Ancora oggi si possono trovare molte informazioni interessanti su vari rami dell'agricoltura”, ha affermato l'Accademia polacca delle scienze.

