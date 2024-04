Gli attacchi ucraini alle raffinerie russe hanno fatto aumentare i prezzi del petrolio? Nuova analisi

Tuttavia, gli esperti del PIE ritengono che questi incidenti non avranno un impatto a lungo termine sui prezzi: il petrolio greggio non è stato colpito da attacchi su scala globale. Sottolineano che il principale fattore di rischio è il livello piuttosto basso delle scorte globali di carburante.

Lo stimano gli analisti dell’Istituto economico polacco (PIE). A seguito degli attacchi dei droni ucraini a marzo, la capacità di lavorazione totale delle raffinerie russe è diminuita di circa il 5%. (0,26 milioni di barili al giorno) rispetto a febbraio 2024 Le fabbriche di Kirishy (Surgutneftegaz), Nizhny Novgorod (Nursi, di proprietà di Lukoil) e Ryazan (Rosneft) hanno subito le perdite maggiori. Come osserva PIE, dall’inizio della guerra sono stati registrati quasi 30 attacchi di droni contro raffinerie russe, inclusi almeno 9 attacchi quest’anno.

Di conseguenza, le esportazioni settimanali di prodotti petroliferi russi via mare sono diminuite di oltre il 40% a metà marzo, ovvero quasi 1 milione di barili al giorno, rispetto alla fine di febbraio. “ Ciò significa perdite per le raffinerie russe pari ad almeno 100 milioni di dollari a settimana ” – calcolano gli esperti.

Il rapporto PIE indica che alla fine di marzo 2024, a seguito degli attacchi ucraini, Le raffinerie russe possono processare circa 5,1 milioni di barili di petrolio al giorno. Questo è il 7%. Sotto la media per tutto il 2023, Quando erano 5,5 milioni di barili al giorno. Si legge: “Secondo gli analisti di Wood Mackenzie, da 0,8 a 1 milione di barili al giorno di capacità di lavorazione della raffineria potrebbero essere chiusi entro la metà di quest’anno a causa della necessaria manutenzione”.

Come sottolineano gli autori, questa situazione può influenzare il mercato petrolifero globale solo in caso di calo permanente delle esportazioni di prodotti petroliferi russi. Tuttavia, gli economisti del PIE si aspettano che le attuali interruzioni vengano risolte entro maggio di quest’anno. Sottolineano inoltre che le raffinerie russe non hanno ancora utilizzato la loro piena capacità e nel 2024 avrebbero dovuto trasformarne meno del 90%. Il tuo potenziale.