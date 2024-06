Gli archeologi hanno trovato un edificio misterioso. Ha 4000 anni

Gli archeologi hanno un grande mistero da risolvere. Su una delle colline di Creta trovarono un misterioso edificio in pietra. La massiccia struttura ha 4.000 anni.

L’edificio è stato scoperto mentre si preparava il sito per la costruzione di un nuovo aeroporto sull’isola di Creta, vicino alla città di Kastelli. Questo luogo è molto popolare tra i turisti e il nuovo aeroporto, la cui apertura era prevista per il 2027, potrebbe generare profitti significativi a lungo termine. L’aeroporto servirà 18 milioni di passeggeri all’anno. Ma per ora gli archeologi stanno lavorando sulla collina.

Labirinto vecchio di 4000 anni

Il Ministero della Cultura greco ha dichiarato la scoperta eccezionalmente interessante. L’edificio è rotondo ed enorme: lo è 1800 mq. È circondato da 8 muri in pietra, alti 1,7 metri. La sua pianta ricorda un labirinto concentrico. La parte centrale era probabilmente coperta da un tetto conico. Gli archeologi stanno ancora scavando l’enorme struttura.

Molto probabilmente dietro la costruzione in pietra c’erano i minoici. Questa cultura si sviluppò durante l’età del bronzo e lasciò magnifici palazzi (uno dei quali fu la base del mito del Minotauro), opere d’arte stravaganti e scritti misteriosi. I minoici commerciavano con la Grecia continentale, le isole vicine e i paesi del Medio Oriente.

Gli archeologi non conoscono ancora lo scopo della costruzione di questo edificio. I minoici sono noti per essere impressionanti I palazzi nei centri urbani non erano solo sedi del potere, ma anche depositi di generi alimentari, depositi di materie prime, luoghi di lavoro per gli artigiani e centri di vita sociale.. Scoperto di recente Tuttavia, l’edificio non assomiglia ad un tipico palazzo.

L’edificio circolare sulla collina era ben pensato e richiedeva molta pianificazione per essere costruito. Dominando la zona, deve aver fatto impressione. Quindi avrebbe potuto essere un tempio. La struttura presenta alcune caratteristiche in comune con le tombe minoiche. All’interno furono trovate molte ossa, ma appartenevano ad animaliPertanto, gli archeologi indicano che lì venivano fatti sacrifici o lì si tenevano feste. Fu utilizzato tra il 2000 e il 1700 a.C – All’epoca in cui furono costruiti i primi palazzi minoici.

Il ministro greco della Cultura Lina Mendoni ha confermato che la struttura sarà protetta. I radar dell’aeroporto avrebbero dovuto trovarsi qui, ma possono essere spostati. All’esterno di questo edificio durante i preparativi per la costruzione dell’aeroporto Sono stati scoperti altri 35 luoghi di valore per gli archeologi. Purtroppo non è sempre possibile conciliare le esigenze del mondo moderno con la tutela di un ricco patrimonio culturale.

