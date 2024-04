Ex ufficiale della CIA: 'centinaia di pazienti' feriti dopo incontri con UFO

Sembra che ormai da tempo il tema degli UFO sia dibattuto sempre più seriamente, e ciò è sicuramente dovuto ai servizi americani autorizzati a indagare su casi di fenomeni aerei inspiegabili, ovvero l'Office for Resolving Anomalies in All Areas, che ha annunciato l'apertura lancio dal sito www.aaromil. Questo dovrebbe essere un Un canale sicuro per gli attuali o ex dipendenti governativi, personale militare e appaltatori per registrare le segnalazioni UAP.

Allo stesso tempo, sarà anche uno strumento per fornire al pubblico informazioni verificate sull'AARO e sugli sforzi dell'agenzia per comprendere e risolvere fenomeni anomali non identificati (il sito includerà, tra gli altri, foto e video di casi risolti relativi all'UAP) previa declassificazione e consenso alla sua divulgazione al pubblico). Cosa c'è di più, Grazie alla curiosità delle persone interessate all'argomento e al Freedom of Information Act, apprendiamo regolarmente molte informazioni interessanti.

Si tratta di un Freedom of Information Act federale degli Stati Uniti che richiede la divulgazione totale o parziale su richiesta di informazioni e documenti controllati dal governo degli Stati Uniti che non sono stati precedentemente pubblicati o distribuiti. Grazie a ciò, abbiamo anche l’opportunità di leggere il documento intitolato “Acute and Subacute Medical Field Effects on Human Cutaneous and Nervous Tissues” di Christopher Green, ovvero. Un esperto di neuroimaging forense che lavora per la CIA dagli anni '60.