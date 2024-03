Euro 2024. Italia. Spalletti: Bisognerebbe farlo prima della partita

Gli azzurri affronteranno Croazia, Spagna e Albania nella fase a gironi di Euro 2024.

Nell'ambito della preparazione al torneo, il club affronterà, tra gli altri: l'Ecuador

Prima della partita Luciano Spalletti ha parlato del lavoro con la squadra

Euro 2024. Spalletti: E' una grande responsabilità

Italiani A Euro 2024 giocheranno in un Gruppo B molto più duro. Per passare alla fase successiva dovranno affrontare Croazia, Spagna e Albania. Giocheranno la loro prima partita al Signal Iduna Park di Dortmund e il loro avversario sarà la squadra guidata da Silvinho. Nazionale polacca Nelle qualificazioni.

Domenica l'Italia si metterà alla prova in amichevole contro l'Ecuador. Prima di questa partita, allenatore Luciano Spalletti Commentando i preparativi per Euro 2024:

– Dobbiamo raggiungere un livello più alto e dobbiamo farlo rapidamente. Devo fare un passo avanti rispetto a ciò che sto guardando ora. Questo dovrebbe essere fatto per soddisfare le aspettative del Campionato Europeo. Soprattutto quando dobbiamo affrontare nemici esigenti. Questa è la strada che dovremmo seguire. Come nel club non ci vediamo tutti i giorni, quindi non abbiamo molto tempo per lavorare e approfondire le formazioni tattiche, quindi dobbiamo fare brevi riassunti. Accoglienza dei tifosi? Ci dà molta responsabilità, ma allo stesso tempo ci dà la forza di lottare per obiettivi più alti.

L'Italia affronta l'Ecuador in amichevole alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey. L'incontro inizia alle 9:00.