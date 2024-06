Euro 2024.. Gli Europei daranno una spinta all’economia?

La 17a edizione del Campionato Europeo – Euro 2024 È iniziato venerdì 14 giugno e durerà fino al 14 luglio 2024. Per la seconda volta, l’evento sarà organizzato in modo indipendente dalla Germania. In precedenza avevano ospitato l’evento nel 1988 e rimangono come Germania Ovest.

I tedeschi contano su un’invasione di tifosi. Sembra che un evento del genere porti solo benefici allo Stato. É davvero? Nella pubblicazione di Grant Thorton dedicata a questo tema, gli esperti affermano che non esiste un metodo unico e universalmente riconosciuto che consenta di stimare l’impatto economico di un particolare evento sportivo sul paese o sulla regione che lo ospita. Inoltre non esiste un metodo universale che permetta di stimare senza dubbi o riserve l’impatto economico di un evento prima o dopo la sua realizzazione.

Gli autori ricordano l’esperienza dei Mondiali di calcio tedeschi, che si sono svolti in Germania nel 2006. Molte analisi presupponevano un forte stimolo dell’economia, un aumento degli investimenti e dei profitti e altri effetti positivi, mentre un’analisi approfondita dopo l’evento ha mostrato che gli effetti furono molto modesti. Anche supponendo che l’investimento massimo direttamente legato ai Mondiali in Germania (6 miliardi di euro) sia solo dello 0,4%. Investimenti totali nell’economia tedesca negli anni 2002-2005, cioè durante la preparazione del torneo. Le vendite al dettaglio nei singoli mesi del 2006 sono state simili a quelle dei corrispondenti mesi del 2005.

Ha concluso dicendo: “L’impatto diretto (della Coppa del Mondo) non avrebbe potuto essere molto grande. Un mese di divertimento non avrebbe riportato l’economia alla normalità per l’intero anno, anche se ovviamente questo non significa che non ci sia stato alcun impatto .” Markus Kurscheidt, che si occupa di economia dello sport.



Euro 2024. Stadi in Germania. Da sinistra: Olympiastadion di Berlino, Allianz Arena di Monaco, Volksparkstadion di Amburgo, Signal Iduna Park di Dortmund, Stuttgart Arena di Stoccarda, Merkur SpielArena di Düsseldorf, RheinEnergieStadion di Colonia, Red Bull Arena di Lipsia, Veltins Arena di Gelsenkirchen e Waldstadion di Francoforte sul Meno

– Sarà bello lavorare in Germania? Vale la pena notare che la maggior parte degli stadi sono già lì. Le spese non sono così elevate come per Euro 2012, perché non esisteva uno stadio adatto a questi scopi e dovevano essere tutti ristrutturati, come lo stadio Lech, o addirittura costruiti da zero, come quello di Varsavia. Danzica o Breslavia. I tedeschi probabilmente saranno soddisfatti, dice il dottor Lukas Bernatowicz, presidente dell’associazione dei datori di lavoro BCC.

Innanzitutto, le grandi spese



Jedrzej Lobasinski, analista senior del Sustainable Development Team del PIE, sottolinea che l’organizzazione di grandi eventi sportivi, come la Coppa del Mondo FIFA, il Campionato Europeo UEFA o i Giochi Olimpici (estivi e invernali), è associata a spese significative da parte dei paesi. Per questo motivo, dice, la fattibilità di organizzare tali eventi viene spesso messa in dubbio.

Gli studi e le analisi ufficiali includono: Le federazioni calcistiche, affermano che si può leggere come un evento del genere sostiene l’economia del paese organizzatore. La UEFA, ad esempio, sottolinea che la Francia ha guadagnato quasi 1,2 miliardi di euro grazie all’organizzazione di Euro 2016 e presenta il torneo come uno strumento per stimolare la situazione economica. D’altro canto, gli studi scientifici sono più scettici su questo argomento Ciò non dimostra che organizzare un grande evento sportivo sia il miglior investimento in termini di impatto sull’economia. Spesso viene sottolineato che in tali considerazioni è necessario distinguere se l’organizzatore dell’evento è un paese in via di sviluppo o un paese già sviluppato – sottolinea Jędrzej Lubasiński.

Aggiunge che una delle principali spese sostenute da un paese che si prepara ad ospitare un grande torneo sportivo è la creazione di infrastrutture adeguate: Si costruiscono stadi, strade, aeroporti e stazioni ferroviarie. Per questo motivo, i paesi meno sviluppati con infrastrutture meno sviluppate sostengono costi molto più elevati rispetto ai paesi in cui è richiesto solo il rinnovamento o l’adattamento delle strutture esistenti per i nuovi tornei. – Allo stesso tempo, non c’è dubbio che il Paese stesso, per il quale il torneo è stato un catalizzatore di investimenti su larga scala nelle infrastrutture, otterrà, tra le altre cose, vantaggi economici a lungo termine. Grazie alle nuove possibilità di trasporto: una rete autostradale più fitta e meglio adattata, un traffico ferroviario più efficiente, ecc. – sottolinea l’esperto PIE.

Più turisti? Non è così chiaro



Sembra che eventi così grandi possano incentivare il turismo. Ma anche questo non è molto chiaro. – Oltre ai vantaggi che le infrastrutture realizzate apportano al Paese regolamentato, viene spesso sottolineato l’impatto positivo sul turismo derivante da un simile evento. Tuttavia, qui la situazione non è così chiara. Da un lato, ovviamente, durante i tornei stessi, l’afflusso di appassionati di sport porta ad un aumento del turismo. Ad esempio: in Polonia durante l’organizzazione della Coppa delle Nazioni Europee 2012, secondo il Ministero dello Sport, sono arrivate nel paese 677mila persone. Tifosi dall’estero. D’altra parte, un evento sportivo può “cacciare” i turisti comuni che temono i prezzi elevati del vitto e dell’alloggio nel luogo in cui si svolge il torneo, e quindi decidono di non viaggiare. – nota Jędrzej Lubasiński.

In generale si presuppone che i grandi eventi sportivi non abbiano un impatto duraturo sul turismo nel Paese. Allo stesso tempo, va notato che un torneo di questo tipo può essere un fattore di sostegno nel processo di sviluppo del turismo, ma nella maggior parte dei casi non sarà un fattore diretto che influenzerà l’aumento a lungo termine del numero di turisti.

L’esperto PIE lo sottolinea In Germania non ci sono grandi aspettative per quanto riguarda l’organizzazione di Euro 2024. Gli analisti dell’Istituto economico di Colonia (IW) sottolineano che qualsiasi aumento dei consumi in alcuni settori dell’economia andrà probabilmente a scapito di altri settori, il che significa che la spesa al consumo in tutto il paese non aumenterà in modo significativo. I tedeschi sanno più o meno cosa aspettarsi, avendo organizzato la Coppa del Mondo FIFA 2006 diciotto anni fa. La Coppa del Mondo FIFA in Germania non è riuscita in modo significativo a stimolare il PIL del paese – l’effetto è stato di circa lo 0,13%. PIL e non ha alcun impatto duraturo sul mercato del lavoro – osserva l’esperto.

Non ci sarebbero molti benefici



Il dottor Marcin Merwick, capo economista di Grant Thornton, è scettico riguardo al fatto che l’economia venga spinta da eventi come l’euro. – Sulla base dei dati concreti raccolti e analizzati dopo la fine di molti eventi sportivi su larga scala, è molto difficile dimostrare che i paesi siano in grado di trarne profitto. – Ulteriori ricerche mostrano che non esiste tale effetto o che questo tipo di La conclusione è vera solo se si formulano ipotesi specifiche. Tuttavia, nell’opinione pubblica, i “profitti dei tornei” sono spesso sottovalutati, perché l’atmosfera è riscaldata dai tifosi stessi, così come dalle federazioni sportive che utilizzano denaro pubblico per finanziare la preparazione di questi eventi – afferma il dottor Marcin Merwick.

Egli sostiene che parte dell’ottimismo deriva da un’imprecisione nel distinguere tra il costo dell’organizzazione di un particolare evento e quale sia il suo effetto netto, cioè la differenza tra le spese e le entrate generate dall’organizzazione di un particolare evento. Il motivo principale della mancanza di effetti positivi è che, ad eccezione delle federazioni sportive, nessuno riceve denaro per generare spese aggiuntive e quindi profitti. L’effetto dell’affollamento è più pronunciato: Il denaro speso durante il campionato mondiale FIFA, ad esempio, è lo stesso denaro risparmiato in precedenza o che verrà risparmiato in seguito – sottolinea il Dott. Marcin Merwick.

Aggiunge che un televisore acquistato prima del campionato europeo non verrà acquistato più avanti nel corso dell’anno: il processo di acquisto è stato semplicemente accelerato. – A loro volta, i turisti sportivi che vengono a vedere una partita in un determinato luogo “scacciano” altri turisti che hanno paura della folla e del rumore. Esistono molti altri impatti di questo tipo, e un loro attento conteggio mostra che raramente è possibile dimostrare un impatto netto positivo per un’organizzazione sportiva – sebbene sia possibile – e i maggiori vincitori sono le federazioni sportive che utilizzano fondi pubblici per organizzare l’organizzazione sportiva. evento – ma lo fanno meticolosamente. “Privatizzazione” dei profitti – afferma il Dott. Marcin Merwick.

Impatto di Euro 2012



La Polonia ha indubbiamente beneficiato di Euro 2012. Il dottor Lukasz Bernatowicz dice direttamente che abbiamo fatto un salto di civiltà. Per la Polonia si è trattato di un salto di civiltà. Sono state costruite strade, che ovviamente avrebbero potuto essere realizzate comunque con i finanziamenti dell’UE, perché erano state pianificate prima, ma sono state costruite molto più velocemente. Anche se questo comporta anche dei problemi – ricorda il presidente dell’Associazione datori di lavoro BCC.

Come conferma, non è stato senza problemi. L’appaltatore cinese ha smesso di lavorare su A2 e i subappaltatori non hanno ricevuto il salario. Per affrontare questo problema è stata creata una commissione parlamentare speciale ed è stata creata una legge stradale speciale per regolare le questioni delle società non retribuite. I prezzi dei materiali da costruzione, degli aggregati e delle materie prime sono aumentati drammaticamente, e gli appaltatori hanno aumentato i loro prezzi in modo significativo perché sapevano che dovevamo entrare nell’euro, quindi hanno dettato i termini. Nel complesso fu un successo, ma se lo chiedessi a qualcuno che all’epoca gestiva un’impresa edile, probabilmente non condividerebbe il tuo entusiasmo.. Fu un successo economico, di immagine e sportivo per il Paese – conferma il dottor Lukas Bernatovic.

Jędrzej Lubasiński del PIE afferma che nella maggior parte dei casi l’organizzazione di grandi eventi sportivi non ha un impatto positivo significativo sull’economia del paese organizzatore. Tuttavia, va ricordato che un evento del genere può essere utilizzato per aumentare il soft power o migliorare l’immagine di un paese, il che può avere effetti economici positivi a lungo termine.