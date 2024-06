Infinix sta preparando nuovi dispositivi. Questo sarà il primo dispositivo del suo genere

Il marchio Infinix sta diventando sempre più popolare nel mercato della telefonia mobile. Presto appariranno nel suo portafoglio nuove apparecchiature, che sarà anche il primo dispositivo di questo tipo in vetrina.

Infinix è un altro marchio cinese che vuole conquistare il mercato della telefonia mobile. Bisogna ammettere che lo fa con ottimi risultati, perché i successivi modelli di smartphone diventano più interessanti, il che si riflette anche nell’aumento delle vendite. Ora l’azienda sta progettando un nuovo dispositivo.

Infinix sta preparando un tablet

Finora il marchio Infinix si è concentrato principalmente sugli smartphone. Tuttavia, nuove attrezzature dovrebbero presto apparire nel portafoglio dell’azienda. Stiamo parlando di un tablet. C’è un record a riguardo nel database IMEI. Sappiamo che il dispositivo si chiamerà Xpad. Il numero del modello è X1101B.

Non sappiamo più nulla a questo punto. Non conosciamo nemmeno le specifiche parziali, per non parlare del prezzo o della data di uscita. Possiamo solo immaginare che si tratterà di un modello di fascia media, perché sarà difficile per il marchio Infinix competere fin dall’inizio nella categoria dei tablet più costosi e più avanzati.

L’Infinix Xpad sarà il primo tablet offerto dal marchio cinese. Possiamo solo sperare che sia un prodotto di successo.

Aspetto: Galaxy S24 FE – Ecco come si presenta il nuovo smartphone per i fan Samsung



Aspetto: Samsung Galaxy Z Flip6 svela i suoi segreti

Fonte immagine: privata

Fonte testo: GSMArena