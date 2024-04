Esperto: La terapia della risata aiuta nella guarigione

La risata abbassa la pressione sanguigna e il rischio di attacchi di cuore, e la terapia della risata può aiutare a ridurre il dolore cronico. Anche la risata forzata ha un effetto benefico perché il corpo non sente la differenza tra risata artificiale e risata naturale, afferma l'esperta Agata Bednarek della Dr. Clone Foundation.

Come afferma l’esperto, la ricerca scientifica sugli effetti benefici della risata sulla salute è iniziata nel XX secolo. Hanno confermato la validità dell’approccio intuitivo. La scienza dedicata agli effetti della risata sulla funzione corporea e sulla salute si chiama gelateria.

“La ricerca ha dimostrato che la risata aiuta a ridurre il rischio di attacchi di cuore accelerando la circolazione sanguigna, che a sua volta abbassa la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo. Aiuta ad approfondire la respirazione e ad ossigenare il cervello, ha un effetto positivo sul sistema immunitario e favorisce l'eliminazione di sostanze legate allo stress.” Dal corpo – cortisolo e adrenalina. Quando si ride o addirittura si ridacchia, vengono rilasciate endorfine, i cosiddetti ormoni dello stress, che migliorano il benessere e il rilassamento”, elenca il capo del Dr. Clown Fondazione.

L'esperto riferisce che far ridere ogni giorno gli anziani per quattro settimane ha portato ad una diminuzione della pressione sanguigna in media del 10%. Ridurre il rischio di malattie cardiache del 25%. Tra le persone con disabilità fisiche, un programma di terapia della risata ha portato a un miglioramento della salute del 35%. Ridurre i livelli di stress del 20%. Al contrario, nelle persone con disabilità intellettiva, dopo 6 mesi di regolare terapia della risata, i loro sintomi di depressione sono diminuiti in media del 25%.

“La risata aiuta anche ad alleviare la frustrazione causata da situazioni difficili, influenza una percezione positiva del mondo e facilita l'instaurazione di rapporti interpersonali, superando la timidezza. Anche la risata forzata ha un effetto positivo sulla salute perché il corpo non avverte la differenza tra artificiale e naturale risate”, dice Agata Bednarek.

Sottolinea che le malattie, i ricoveri ospedalieri, i trattamenti a lungo termine o l'attesa di un intervento chirurgico aumentano notevolmente il livello di stress, soprattutto nel caso di bambini e anziani. “I momenti di gioia permettono loro di ritrovare la motivazione per lottare per la propria salute e sostenere il processo di guarigione. Secondo una ricerca sull'uso della terapia della risata nel trattamento del dolore cronico, ha portato ad una riduzione media del dolore fino al 30% %.- dice l'esperto.

La Fondazione Dr. Clown ha oltre 25 anni di esperienza nel campo della risataterapia e aiuta a curare con il sorriso bambini, anziani e persone con disabilità negli ospedali e nelle strutture specializzate. L'attività dei clown doctor, ovvero la visita dei pazienti negli ospedali, è iniziata negli Stati Uniti negli anni '80, e le ricerche condotte in quel periodo ne hanno dimostrato l'efficacia nel ridurre il disagio della degenza in queste strutture. L'organizzazione opera anche in Polonia.(PAP)

