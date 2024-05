esame del sangue. Questo è sufficiente per rilevare il cancro 7 anni prima della diagnosi

I medici stanno già esultando per questa notizia Una scoperta importante che rappresenta un “primo passo critico” nell’utilizzo delle cure preventive. L’intero studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications.

I ricercatori hanno scoperto 618 proteine ​​legate a 19 tipi di malattie, tra cui il cancro all’intestino, alla prostata e al seno. Sono state trovate circa 107 proteine Gruppo di persone da cui è stato raccolto il sangue almeno sette anni prima della diagnosi.

Gli scienziati e la comunità medica sono ottimisti riguardo a questa scoperta Aiuterà in modo significativo a fermare il cancro prima che si manifesti. Questa non sarà tanto una pietra miliare quanto un “primo passo importante” verso lo sviluppo di trattamenti preventivi.

Due studi sulla salute della popolazione condotti presso l’Università di Oxford, finanziati dal Cancer Research UK, indicano chiaramente che queste proteine ​​potrebbero essere responsabili degli stadi iniziali del cancro.

Questa ricerca è importante perché fornisce molti nuovi indizi sulle cause e sulla biologia di molti tipi di cancro. Ora disponiamo della tecnologia per effettuare lo screening di migliaia di proteine ​​in migliaia di casi di cancro. Possiamo anche identificare le proteine ​​che svolgono un ruolo nello sviluppo di alcuni tipi di cancro e che potrebbero avere effetti comuni in molti tipi di cancro.