Erbil. Una serie di esplosioni nel Kurdistan iracheno. “Ascolta la sirena” [WIDEO]

L’attacco è avvenuto nella città di Erbil, nel nord dell’Iraq, capitale della regione autonoma del Kurdistan, nella notte tra sabato e domenica, quando ci sono state segnalazioni di 3 esplosioni, intorno alle tre del mattino, e si è pervenuta l’informazione che un totale si sono verificate 12 esplosioni. I razzi sono caduti su Irbil.

I missili sono caduti, incl. Vicino al Consolato Generale degli Stati Uniti e all’aeroporto, ma non ha provocato vittime tra i soldati americani di stanza ad Erbil.

I resoconti dei media stranieri e le foto pubblicate su Internet mostrano che il Kurdistan 24 è stato parzialmente distrutto dopo l’attacco.

“Ci sono sirene in città e le autorità hanno deciso di sospendere il traffico aereo a causa della minaccia”, hanno affermato i media iracheni, senza indicare chiaramente la forza che potrebbe essere dietro l’attacco missilistico di sabato su Irbil. Tuttavia, non è un segreto, come ha scritto Reuters, che le formazioni militari legate all’Iran in Iraq attaccano regolarmente le strutture militari e diplomatiche statunitensi.

Reuters riferisce che il battaglione statunitense di stanza nella sua caserma in un aeroporto internazionale è stato precedentemente attaccato da missili e droni. Dietro di loro c’erano le milizie sciite fedeli all’Iran in Iraq. Non c’è stato un simile bombardamento negli ultimi mesi.

L’intensificarsi degli attacchi alle strutture statunitensi situate in Kurdistan potrebbe essere collegata alle crescenti tensioni tra i partiti politici sciiti e sunniti iracheni, ciascuno con il proprio braccio armato, riguardo ai piani per formare un governo di coalizione.

Per alcuni giorni, il religioso sciita radicale Muqtada al-Sadr ha annunciato la formazione di un governo con rappresentanti dei partiti curdi e sunniti. Le forze fedeli all’Iran saranno emarginate al suo interno. Le milizie sciite vicine all’Iran hanno avvertito ufficiosamente che avrebbero scatenato una spirale di violenza se fossero state rimosse dai colloqui su una nuova coalizione di governo, riferisce Reuters. (PAP)

RadioZET.pl/PAP