Era in corso una partita di Hubert Hurkacz e la partita è stata improvvisamente interrotta. Brutte notizie da Parigi

Il giocatore del Wrocław ha portato al tie-break, che purtroppo non è andato secondo i desideri del nostro tennista, e di conseguenza la prima partita è andata all’americano. Tuttavia, dall’inizio del secondo set si è verificato uno spostamento a favore del 27enne. Ottavo tennista nel ranking ATP Ha vinto alcune partite ravvicinate e si sta migliorando molto A. Ha avuto anche due occasioni per finire la partita senza perdere una partita, ma il suo avversario si è difeso all’ultimo momento. Alla fine il tempo si è concluso con il punteggio di 6:1 a favore del polacco.

Sfortunatamente, nel terzo set, quando il punteggio era 1: 1, l’arbitro ha ordinato un break. Altra pioggia si stava già avvicinando ai campi. Gli organizzatori non hanno voluto ritardare e Quando è iniziato il crollo, il cortile era già coperto da teloni. I giocatori si sono diretti negli spogliatoi e aspetteranno un’altra occasione per riprendere la partita. I giocatori sono tornati in campo dopo circa 40 minuti e Hubert stava per chiudere la partita, ma sfortunatamente, quando il punteggio del quarto set era 5:5, l’arbitro ha ordinato un’altra pausa. In questo momento durerà almeno fino alle 15:15.