Emerytura 2025. È questo wyniesie po waloryzacji? Wstępne wyliczenia

Grazie mille Non vediamo nessuna informazione che appare sullo schermo e l'acqua è gonfiabile. Quello che devi fare è ottenere informazioni sui prodotti rosa e sui costi aggiuntivi. Do jej obliczenia wykorzystywany è un wkaźnik waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji emeritur To średnioroczny wskaźnik cen towarów e uług consumpcyjnych w poprzednim roku calendario zwiększony o co najmniej 20 proc. Realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku calendarzowym (ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych, articolo 89).

Non devi preoccuparti se lo è o no. Trójstronna Komisja Do Spraw Społeczno-Gospodarczych è in pieno svolgimento a Lechbach o a Bardzoł Zblionjic.