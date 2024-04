Alcuni anni fa, la NASA annunciò i contorni di una missione molto ambiziosa che avrebbe dovuto perseguire Consegna di campioni da Marte per la ricerca sulla Terra. Questa missione è stata pianificata all'inizio di questo decennio e del decennio successivo. Purtroppo dobbiamo cercare un'altra soluzione, ha annunciato il direttore dell'agenzia Bill Nelson.

Bill Nelson ha annunciato lunedì durante una teleconferenza che l'attuale piano di riportare campioni da Marte alla Terra per il rover Perseverance è in fase di completamento. Oltre le capacità attuali. Forse il budget totale per l'attività Supera gli 11 miliardi di dollari e potrebbe non essere possibile prima del 2040.

L'amministratore della NASA ha detto che questo era inaccettabile. Soprattutto perché nei piani dell'agenzia c'è anche una missione con equipaggio sul Pianeta Rosso, che potrebbe svolgersi anche alla fine del prossimo decennio o negli anni '40.

La NASA soffre di tagli al budget, che influiscono sull'attuazione di varie missioni. Ecco perché l'agenzia lo ha annunciato Stai cercando un piano più economico per completare questo progetto che ti consentirà di completarlo in un tempo più breve. A questo scopo devono essere prese in considerazione diverse idee dei centri dell'agenzia, incluso il Jet Propulsion Laboratory. Il budget della missione non supera i 7 miliardi di dollari. La NASA spera di fornire campioni per i test negli anni ’30.

Elon Musk ne ha parlato su Platform X. In un breve post in risposta all'articolo, la NASA ne ha parlato La Starship ha il potenziale per trasportare un grande carico utile entro i prossimi cinque anni.