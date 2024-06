È stata ritrovata una vittima di omicidio di 2.300 anni fa. “È stato trovato con tratti del viso, espressioni facciali e peli sul viso.”

“Tutto indica che furono collocati lì come parte di un rituale preistorico”, dice Emil Struve. La nuova scoperta sembra confermare questa tesi.

Osso sotto il cordone ombelicale



Come la maggior parte dei corpi delle torbiere precedenti, il corpo trovato dal team del Museo ROMU è stato scoperto durante i lavori di costruzione. In questo caso nella città di Ejedal vicino a Copenaghen si stava preparando il terreno per la costruzione di una zona residenziale. Da molto tempo qui non c’è più alcuna torbiera, ma durante i lavori preliminari di costruzione sono state trovate tracce dell’antica torbiera. Prima che gli operai entrassero con attrezzature pesanti, gli archeologi decisero di esaminare l’area. – Sapevamo che qui avremmo potuto trovare corpi nella palude, perché i nostri archivi contengono un rapporto sul teschio di un bambino trovato lì da operai che scavavano la torba nel 1947, dice Emil Struve in un’intervista alla rivista Newsweek.

Le torbiere hanno proprietà conservanti e mummificanti. Questo è il motivo per cui i volti degli oggetti palustri sembrano addormentati

Lo scheletro trovato quest’autunno apparteneva a un adulto. Le ossa erano in buone condizioni, sebbene incomplete. – Innanzitutto, il femore è emerso dal terreno e, quando abbiamo scavato la mascella, ci siamo resi conto che si trattava sicuramente di resti umani, ricorda l’archeologo Christian Diedenroth Shaw. Gli scienziati sono riusciti a trovare quasi tutte le ossa delle gambe, del bacino e della mascella. Non si sa esattamente quanti anni abbiano. Né il cranio ritrovato nel 1947 né quello attuale sono stati ancora datati utilizzando l’isotopo di carbonio C14, dice Emil Struve. Nel prossimo futuro, i ricercatori intendono condurre un’analisi che fornirà una risposta chiara su quando è morto l’Uomo della Palude.

Tuttavia Struve indovina quando ciò sia avvenuto, perché vicino ai resti sono stati trovati oggetti che indicano la natura rituale della scoperta. Tra i frammenti di ceramica e le ossa di animali c’era anche un’ascia inutilizzata. – Le lame d’ascia in selce sono uno degli oggetti più comuni raccolti durante i rituali neolitici – dice l’archeologo. L’esame della lama indica che risale al 3600 aC circa, il che significa che ha più di 5000 anni. Anni.

Ciò che rende difficile la comprensione dell’intero ritrovamento è il fatto che la palude che un tempo esisteva in questa zona è stata da tempo prosciugata e trasformata in terreno agricolo. “Ciò significa che la maggior parte degli strati della torbiera sono stati privati ​​dell’acqua, il che li priva delle loro proprietà conservanti”, afferma Emil Struve. Questo è il motivo per cui lo scheletro completo di quest’uomo non è stato conservato, perché potrebbe aver fornito agli scienziati ulteriori indizi per risolvere il mistero della sua morte.

L’uomo è di Tollund e la donna è di Holdremus



Ad oggi, in Danimarca sono stati rinvenuti più di cento corpi nelle paludi, la maggior parte dei quali risalenti agli anni 800 a.C. – 200 d.C. La maggior parte di essi è stata trovata nel XIX e all’inizio del XX secolo. – A quel tempo molti abitanti bruciavano i loro forni di torba – dice Emil Struve. Sfortunatamente, mentre scavavano la torba, non sapevano con cosa avevano a che fare. – Spesso prendevano i teschi e buttavano via il resto delle ossa, e non sempre denunciavano i ritrovamenti alle autorità – spiega l’archeologo.

Decine di corpi sono stati ritrovati vicino alle città di Boremos ed Eling, dove da secoli esistono paludi infinite. Sebbene la stragrande maggioranza dei corpi delle torbiere sia stata identificata come maschile, sono stati trovati anche alcuni corpi femminili. Uno di questi è un corpo ritrovato per caso nella palude di Holderemus alla fine del XIX secolo. È probabile che la donna sia morta soffocata, perché si è conservata la corda avvolta intorno ai capelli e al collo. Il cadavere era così ben conservato che recentemente gli scienziati sono riusciti a ricreare il suo ultimo pasto basandosi sull’analisi dei resti trovati nello stomaco: consisteva di segale macinata grossolanamente con una grande quantità di semi di loietto. Nello stomaco c’erano anche resti di tessuti animali, il che significava che nel pasto c’era anche carne.

Fu strangolato con una cintura intrecciata anche un uomo di Tollund, il più famoso dei cadaveri palustri. È stato scoperto per caso nel 1950 nel villaggio di Tollund. Nella torba giaceva un uomo dalla pelle marrone scuro, che indossava un cappello a punta e una giacca, con lineamenti del viso, espressioni facciali e persino una barba perfettamente conservata. Ricerche successive hanno dimostrato che è morto non pochi giorni fa, ma 2.300 anni fa. Anche nel suo caso è stato ricreato l’ultimo pasto. Nonostante le speranze degli scienziati, non è stato possibile raccogliere campioni genetici dell’uomo di Tollund. La palude, che preserva così bene i cadaveri, non perdona i filamenti di DNA in cui sono scritti i geni. L’ambiente acido li distrugge rapidamente.

Reperti simili sono noti in antiche torbiere in Germania, Inghilterra, Irlanda e Paesi Bassi. L’Uomo di Cashel viene dall’Irlanda e, secondo gli scienziati, ha più di 4.000 anni. anni ed è uno dei corpi torbieri più antichi d’Europa. L’Uomo di Lindow è stato trovato in una torbiera nel Cheshire, in Inghilterra, ed è conservato quasi altrettanto bene dell’Uomo di Tollund. Una ricerca condotta dagli scienziati del British Museum ha dimostrato che l’Uomo Lindu aveva poco più di 20 anni ed era probabilmente ricco. Le sue unghie curate dimostravano che non era un gran lavoratore fisicamente. Studi al radiocarbonio hanno dimostrato che il suo corpo fu sepolto nella torba tra il 2 a.C. e il 119 d.C. Fu brutalmente assassinato: prima colpito alla testa, molto probabilmente con un’ascia, poi strangolato. Ha anche riportato la frattura delle costole. È stato gettato a faccia in giù nella palude.

In Olanda, una ragazza Yde è stata trovata nelle paludi. Aveva circa 16 anni. Fu uccisa per strangolamento tra il 54 a.C. e il 128 d.C. e parte della sua testa fu rasata, il che probabilmente faceva parte di un rituale sacrificale locale. Una TAC ha evidenziato che soffriva di una grave curvatura della colonna vertebrale, che non è stata la causa diretta della morte, ma avrebbe potuto determinare la scelta della ragazza paralizzata come sacrificio rituale.

Come se dormissero



Tutti questi test sono stati possibili grazie alle condizioni sorprendentemente buone dei corpi rinvenuti nelle paludi. Generalmente questi antichi resti sono in uno stato di completa decomposizione, i tessuti molli non sono conservati e le ossa si sbriciolano in polvere. Tuttavia, le torbiere impediscono la decomposizione e hanno proprietà conservanti e mummificanti. L’ambiente acido e povero di ossigeno dell’argilla torba previene la decomposizione dei tessuti molli. La pelle è conciata con acido e le ossa sono ammorbidite con sostanze chimiche derivate dalla torba che cresce nella palude. Ecco perché i corpi sono morbidi e morbidi e i volti sembrano come se queste persone stessero dormendo.

Tuttavia, affinché avvenga questo particolare processo di mummificazione, il corpo deve essere posto in una palude in autunno o all’inizio della primavera, quando fa molto freddo, altrimenti il ​​processo di decomposizione potrebbe iniziare comunque – spiegano gli specialisti del Museo Nazionale di Danimarca, dove diversi sono conservati con dozzine di resti di cadaveri nella palude, compreso il corpo della donna Holdremus. Se la palude si fosse asciugata troppo rapidamente o la temperatura fosse stata troppo alta, all’Uomo della Palude sarebbe rimasto uno scheletro, quello trovato dalla squadra di Emil Struve.

Gli uomini preistorici conoscevano le proprietà preservative delle paludi? Molto probabilmente sì. Le torbiere ricche di torba erano una risorsa estremamente importante per le popolazioni dell’età del ferro in tutto il nord Europa. Da loro veniva estratta l’erba, che serviva come materiale per la costruzione di capanne e capannoni e come combustibile. Alcune torbiere contengono minerali da cui viene fuso il ferro. Durante il loro lavoro potrebbero essersi imbattuti in corpi di persone o animali annegati accidentalmente nella palude e perfettamente conservati.

Nella maggior parte dei casi, gli scienziati non sospettano che i corpi non siano caduti accidentalmente nella palude, ma siano stati collocati lì intenzionalmente, spesso dopo che la vittima era stata uccisa. – Molti di loro portavano i segni di una morte violenta, non solo per strangolamento, ma anche per essere stati sgozzati, secondo Emil Struve. Gli scavi archeologici hanno dimostrato che alcuni corpi della tarda età del bronzo e della prima età del ferro furono collocati in antiche torbiere e che i corpi furono sommersi appositamente utilizzando bastoni o mucchi di torba.

Un ponte tra i mondi



Le ragioni di tale morte possono essere diverse: omicidio, punizione da parte della società per un crimine atroce o sacrificio. Secondo i ricercatori si tratta della terza circostanza che si è verificata nel caso degli abitanti delle paludi. Il sacrificio umano era comune tra le tribù neolitiche dell’Europa settentrionale, e lo storico romano Tacito lo menziona addirittura quando descrive le usanze delle tribù germaniche: “All’ora stabilita tutte le tribù si riuniscono (…) in una foresta consacrata dai loro antenati, circondati da sacro timore fin dalla notte dei tempi, lì, a nome dei presenti, celebrano l’inizio del loro culto barbarico con sacrifici umani. [cyt. za Narodowym Muzeum Danii].

Quale dio ha chiesto questo a persone vissute diverse migliaia di anni fa? – Sappiamo poco delle credenze religiose del popolo neolitico della Scandinavia meridionale, perché il gruppo culturale conosciuto nella storia come cultura del bicchiere a imbuto è caratterizzato da un’attenzione quasi esclusiva all’arte non figurativa, non mostrando personaggi, ad esempio gli dei – spiega Emil Struve.

Sembra che il sole fosse tenuto in grande venerazione. Ciò ha senso per le persone la cui sopravvivenza e i cui raccolti dipendono dal sole. Secondo il prof. Peter Wilhelm Glaub dell’Università di Aarhus, che ha studiato il corpo dell’Uomo di Tolund per diversi decenni, fece sacrificare lui e la maggior parte degli altri cadaveri palustri a Nerthus, Madre Terra, per garantire un buon raccolto. Il professor Globe lo dedusse esaminando un recipiente d’argento chiamato Gundestrup Cauldron, che fu trovato in una palude danese accanto a diversi cadaveri. Il calderone di Gundestrup è considerato il monumento più importante dell’arte celtica del II-I secolo a.C., allora prevalente in tutta l’Europa settentrionale. La ciotola è scolpita con una dea e altre divinità circondate da animali. Globe notò che tutti gli dei del calderone indossavano fasce intorno al collo e alla fronte, poste nella stessa posizione delle corde e delle cinghie poste sui soffocanti abitanti delle paludi.

Anche alle paludi stesse veniva attribuito un significato metafisico. Si credeva che fossero la porta d’accesso al mondo degli dei. “Ciò ha reso le zone umide ideali per i sacrifici”, afferma Emil Struve. Alcuni anni fa, gli specialisti del Museo ROMU hanno esaminato sei teschi trovati nelle torbiere dell’odierna Danimarca utilizzando la datazione C14. L’analisi ha mostrato che due di essi appartengono al periodo neolitico, mentre il resto risale a periodi precedenti della preistoria danese. Questo studio dimostra che la tradizione di offrire cadaveri umani nelle paludi della nostra regione continua da almeno 3.500 anni, afferma Emil Struve.

Non c’è da stupirsi che in seguito i Vichinghi danesi abbiano ripreso questa tradizione. Tuttavia, i corpi non furono gettati nelle paludi, ma nei pozzi – per Odino. Ma questo è un argomento per una storia completamente diversa.