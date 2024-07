È il successore della stella della nazionale Nikola Grbic. Le voci sono state confermate

Potrebbe essere difficile colmare il vuoto lasciato da un giocatore come Jakub Kochanowski. Il centro della nazionale polacca, inserito nella rosa di 12 convocati da Nikola Grbic per i Giochi Olimpici di Parigi, ha deciso di cambiare squadra dopo tre anni a Rzeszow. È già stato ufficialmente annunciato come nuovo giocatore al Projekt Warszawa Che in primavera ha sconfitto l’Asseco Resovia nella corsa per il bronzo della PlusLiga.