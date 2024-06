Donna polacca che corre da sola. Tristezza, scuotere la testa, poi lacrime di gioia. Decidi su cento

Questa gara era appositamente inserita nel programma di venerdì, anche se nessuno l’aveva pianificata prima. Era strano, anche se non il primo nella storia. Ha avuto un’avventura in qualche modo simile sette anni fa ai Campionati del mondo di Londra Isacco MatwalaAnche lui ha corso da solo, ma per una distanza di 200 metri. Ha dovuto avere un limite di tempo perché non ne ha avuto la possibilità prima e le guardie di sicurezza non lo hanno lasciato entrare allo stadio.

Così è apparso alle 21Doveva correre da sola sull’altra pista. Per fare bella figura e non cercare di evitare ostacoli, è stato posizionato anche su due binari adiacenti.

Errori di Claudia Voytonic. Tristezza sul tuo viso, poi gioia. Un centesimo di secondo!

Le donne polacche hanno il diritto di essere nervose, poiché questo era evidente sui loro volti e sul loro comportamento. La tensione non si è attenuata dopo la partenza e sono stati rapidamente commessi gravi errori. Attaccò il secondo ostacolo e poi il terzo quattro passi dopo e li abbatté. Dovrebbero essere le tre passate. Più tardi ho trovato il ritmo giusto, ma sembrava che le perdite sarebbero state molto grandi. Dopotutto, ha dovuto ottenere un tempo inferiore a 13,23 secondi, che l’italiana aveva ottenuto in precedenza Elena CarraroQuest’ultimo si è qualificato per le semifinali.

Voytonic potrebbe non aver creduto di aver raggiunto questo risultato, poiché era consapevole di questi gravi errori. Si è sentita triste, ma poi si è illuminata: il tabellone ha segnato 13,22 secondi, battendo l’italiana di cento. Si unisce a Pia Skrzyszowska, Klaudia Siciarz e Marika Majewskache sabato sera si qualificheranno anche per le semifinali. READ UEFA Champions League: ultimo sviluppo Rzeszow Una sensazione! Gigante sconfitto

“Penso di aver attaccato una barriera con la gamba sinistra e di aver fatto quattro passi.” Scosse la testa, ancora non credendo a questo scenario. – È come un grande sogno, questo giorno oggi. Non so ancora se qualcosa qui possa sorprendermi o no – ha aggiunto davanti alla telecamera di TVP Sport.

