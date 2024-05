Donald Tusk ha parlato del leader del PiS e di un agente del KGB. Jarosław Kaczyński: Accusa stupida

Kaczyński ha spiegato che il problema è che i contadini del sindacato Orka ricevono cibo a buon mercato dall’estero. – Questo è il problema Chiude il confine con l’Ucraina Avvio dei negoziati con l’Ucraina su questo tipo di importazione e regolamentazione della questione – ha detto il leader del PiS.

Un’altra questione per i manifestanti è il Green Deal. Secondo Kaczynski gli oneri derivanti dal progetto porteranno al fatto che l’agricoltura polacca “si troverà in una crisi molto profonda e per molto tempo”. scomparirà“.

– Siamo contrari Affare verde. Non tatticamente oggi, ma fondamentalmente. Domani c’è una manifestazione e noi vi parteciperemo. – ha aggiunto Kaczyński riferendosi alla protesta dei contadini annunciata venerdì a Varsavia non come organizzazione politica, ma come cittadini.

Donald Tusk ha affermato al Sejm che il PiS è responsabile dell’accordo e dell’introduzione del Green Deal. – Il Green Deal è stato introdotto dalla Commissione Europea e tutte le decisioni fondamentali sono state da noi contrastate. (…) In realtà ci sono stati due errori, ma non hanno avuto alcuna importanza pratica – ha detto il leader del PiS.

Jarosław Kaczyński e un agente del KGB. “accusa assurda”

I giornalisti hanno interrogato il presidente del PiS sulle dichiarazioni di Donald Tusk durante la sessione parlamentare. Accusando i Diritti Uniti di agire nell’interesse della Russia, il primo ministro ha chiesto informazioni sull’incontro di Kaczynski con un agente del KGB. Anatoly Vasin.

– questi Eventi del 1989. Il suo nome era diverso, forse era il suo nome di lavoro. Non è un agente, ma qualcuno in una posizione molto alta. L’idea era di organizzare la visita di Walesa a Mosca. Si trattava di eseguire un ordine. Facevo parte degli Ufficiali della Solidarietà (…). Il leader del PiS ha insistito sul fatto che questi contatti si sarebbero completamente interrotti una volta che avrei assunto l’incarico di governo.

Jaroslaw Kaczynski divenne cancelliere del presidente Lech Wałęsa nel 1990. Il presidente del PiS ha dichiarato di aver informato l’allora leader dei contatti con Vasin Ufficio per la sicurezza dello Stato. – Questo è tutto Ridicolo, stupido – ha aggiunto Kaczyński riferendosi alla dichiarazione di Tusk.

– Donald Tusk sta cercando di ribaltare la situazione, perché quello che stanno facendo in questo momento è, per ogni persona pensante, la prova al 100% di quello che ho detto una volta, che sotto il loro governo la Polonia si sta trasformando in un condominio tedesco-russo (.. ) vero – ha menzionato Jaroslaw Kaczynski.

