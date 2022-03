Delle squadre “polacche”, ha vinto solo Emogo

Lo scorso fine settimana solo Jonah Volos, una delle donne polacche che giocano in Serie A, ha potuto godersi la vittoria. Ha sconfitto la squadra di Monica Kalokovska. Anche la squadra di Magdalena Sticiak ha subito una sconfitta inaspettata.

L’Imoco Volley Conegliano ha sconfitto Bartoccini-Fortinfissi Perugia nella serie successiva. La squadra di casa non ha inseguito i favoriti in nessuno degli elementi e la più grande differenza tra le due squadre era nell’attacco. Solo nel Perugia Guerra di Anastasia Orgoglioso del trofeo a doppia cifra. Anche quello è cambiato Monica KalogowskaMa nemmeno una volta ha segnato. Nelle file del campione italiano era tradizionalmente un leader Paola EconuChe ha accumulato 18 punti nel proprio account. A sua volta, Jonah Volos ha mostrato 1 Service Ace e 1 Black.

Il Vero Volley Monza, che in casa non ha giocato con Il Bisonte Firenze, ha suscitato una spiacevole sorpresa. Certo, questo ha portato a un tie-break, ma è caduto vittima della squadra di casa dopo l’incontro. La loro efficienza del 50% in attacco è fondamentale. In generale, era una figura di spicco nella loro linea Sylvia romanziereHa segnato 30 punti. Non c’era un tale leader dall’altra parte della rete e l’arbitro ha segnato il maggior numero di punti (18). Anna Thanesi. Maddalena Sticiak È apparso in campo durante la partita e ha segnato 6 punti, 1 su muro, e la sua prestazione in attacco è stata del 31%.

Savino Del Bene Scandicci ha sconfitto Aqua & Sapone Roma Volley in quattro set nella propria sala. Solo secondariamente il pubblico ha trovato un modo per superare i favoriti. Tuttavia, hanno commesso una serie di errori durante il gioco (in 14 attacchi). Anche 19 punti non li hanno aiutati Claire Decort. La squadra di casa non ha avuto alcun vantaggio in attacco, ma il servizio è diventato la chiave del loro successo. Lei era il loro capo Elima PetriniHa segnato 15 punti.

Igor Gorgonzola ha avuto difficoltà a sconfiggere Novara Megabox Vallefoclia in quattro fasi. Solo il secondo set è stato vinto dalla squadra di casa con 5 stoppate. In altri, gli spettatori erano migliori, anche se il loro gioco non li impressionava. Hanno commesso 26 errori in attacco e servizio e la loro efficienza di attacco non ha raggiunto il limite del 40%. Tuttavia, lo hanno fatto Efraim Karagurt io Brit HerbotsHa segnato 39 punti insieme. Ha suonato il primo violino tra i perdenti Ana Bijelica io Tappi di sughero del KenyaAccumulato 14 punti sul conto.

L’unità e-work è stato un successo pianificato per Pasto Arcio, che lo ha gestito facilmente, facilmente e dolcemente nella sua sala con Despar Adrentino. Gli spettatori hanno provato a lottare, ma sono riusciti a segnare solo 22 punti nel set. La squadra di casa ha commesso pochissimi errori (8 in attacco e servizio) e ha ottenuto molto vantaggio nel collegio. Era in prima linea nella loro linea Camila MinardiHa segnato 23 punti, ma è rimasto solo dall’altra parte della rete Vittoria PianiCi sono 15 punti in esso.

Bosca S. Bernardo Gunio ha sconfitto il Vbc Casalmaggiore dopo un match a senso unico. Il pubblico ha superato 20 ostacoli in un unico set e ha affrontato i problemi più grandi nell’attacco, dove solo il 32% di loro ha agito. Sono solo di lato Polina Rahimova Ha provato a fare qualcosa, ma i suoi 12 punti non sono stati sufficienti. A sua volta, era la leader tra le casalinghe Alice DegradiHa segnato 15 punti.

Wally Bergamo è fuori dal Real Mudua Fenera Serie. Solo nella terza puntata ha trovato il modo di battere i suoi rivali. Questi hanno commesso un numero significativamente inferiore di errori durante la partita e una prestazione dell’8% in più in attacco determina le condizioni del gioco. Erano in coda Gaja Grobelna io Francesca VillaniUn totale di 41 punti. Dall’altra parte del palco, ha accumulato 14 punti Sara Loda.

