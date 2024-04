Czestochowa/prof. Janusz Kapozniak è il nuovo rettore dell'Università Jan Dougusz

Il collegio elettorale dell'università ha eletto il professore. medico. hab. L'ufficio stampa dell'università ha annunciato mercoledì che Janusz Kapozniak è il nuovo rettore dell'Università Jan Dočusz di Czestochowa per il periodo 2024-2028.

Professore Ph.D. Janusz Kapozniak è attualmente vicerettore per la scienza e la cooperazione internazionale. Mercoledì è stato eletto rettore dell'Università Jan Dočusz di Czestochowa per il periodo 2024-2028.

Il professor Kapuśniak è un chimico e tecnologo alimentare e nutrizionale. Nel 1997 si è laureato in chimica presso la Facoltà di Matematica e Scienze Naturali dell'Università Pedagogica di Czestochowa. Dopo la laurea, ha iniziato a lavorare presso la sua alma mater. Nel 2000 ha conseguito il dottorato in Scienze chimiche presso la Facoltà di Ingegneria e Tecnologia Chimica dell'Università della Tecnologia di Cracovia. Successivamente, in qualità di titolare di una borsa di studio del Programma Columbus della Polish Science Foundation, ha completato una borsa di studio post-dottorato a lungo termine presso il Dipartimento di Chimica dei Carboidrati presso l'Iowa State University (USA). Dopo essere tornato nel paese, ha continuato a lavorare nella sua università. Nel 2009 ha conseguito il diploma post-dottorato in Scienze Agrarie in Tecnologia Alimentare e Nutrizione, conferito con decisione del Consiglio della Facoltà di Scienze Alimentari presso l'Università di Warmia e Masuria a Olsztyn. Nel gennaio 2023 è stato nominato professore.

Dal 2002 ha ricoperto incarichi amministrativi presso la sua alma mater. Ha presieduto il Dipartimento di Chimica Generale, il Dipartimento di Biochimica e Tecnologia dei Bioprodotti, nonché il Dipartimento di Dietetica e Ricerca Alimentare. È stato direttore dell'Istituto di Chimica, Protezione Ambientale e Biotecnologie, nonché Preside della Facoltà di Matematica e Scienze Naturali. Dal 2018 è Presidente del Consiglio del Dipartimento di Tecnologie degli Alimenti e della Nutrizione. Dal 1 settembre 2016 è Prorettore alla Scienza e alla Cooperazione Internazionale.

Nel 2020-2022 è stato vicepresidente della rete europea di eccellenza dei polisaccaridi (EPNOE). È membro del comitato per la scienza dell'alimentazione e della nutrizione dell'Accademia polacca delle scienze, membro del gruppo di esperti della Conferenza dei presidi delle scuole accademiche polacche, membro del consiglio di amministrazione della sezione sulla tecnologia dei carboidrati dell'Accademia polacca delle scienze. Associazione dei tecnologi alimentari, membro della Società chimica polacca, membro del Club delle borse di studio della Fondazione polacca della scienza.

Il professor Kapuśniak coordina le attività dell'UJD all'interno dell'Alleanza universitaria europea COLORS. Un gruppo di nove università regionali provenienti da Germania, Italia, Francia, Svezia, Croazia, Macedonia del Nord, Spagna, Lettonia e Polonia implementano attività nel campo dell'innovazione nell'insegnamento e nella ricerca in stretta collaborazione con l'ambiente socio-economico verso lo sviluppo sostenibile.

Attualmente, il Rettore dell'Università Jan Dlugosz è il Prof. Dottorato di ricerca Di conseguenza Anna Wybic-Gavroska, che ricopre questa carica per il secondo mandato consecutivo, non ha potuto candidarsi nuovamente.

Il mandato del nuovo rettore dell'università inizierà il 1° settembre. (PAP)

La scienza in Polonia, Julia Szymanska

