Cosa abbiamo ereditato da nostro padre e cosa da nostra madre? Gli scienziati hanno la risposta

Questo gene è stato chiamato Igf2. È responsabile della produzione dell'ormone – fattore di crescita simile all'insulina, che viene prodotto nelle cellule della placenta. Aumenta la resistenza all’insulina nelle donne in gravidanza, il che porta a una maggiore quantità di glucosio che raggiunge il feto. In una serie di esperimenti sui topi, gli scienziati di Cambridge hanno dimostrato che quando le cellule placentari non hanno una copia attiva del gene Igf2, pochissimi nutrienti raggiungono i feti. I topi non si sono sviluppati correttamente, alla nascita erano più piccoli della media e la loro prole ha mostrato sintomi di diabete ed è diventata obesa relativamente presto.

Non tutti i ricercatori ne sono convinti, ma i ricercatori della School of Medicine dell'Università della Carolina del Nord hanno dimostrato che sono i geni del padre, non quelli della madre, a determinare la nostra individualità.

Negli esseri umani è già stata scoperta una certa regolarità: i geni del padre tendono a sostenere la crescita del feto, mentre i geni della madre ne limitano la crescita. Anche altri due geni che influenzano lo sviluppo del bambino nel grembo materno stanno combattendo una battaglia simile.

Scienziati dell'Università di Bath hanno dimostrato, in studi condotti sui topi, che il gene Grb10 ereditato dalla madre controlla l'apporto di nutrienti che passano attraverso la placenta. Ciò limita la crescita del bambino e favorisce un corpo magro, mentre il gene Dlk1 ereditato dal padre ha l'effetto opposto: favorisce l'accumulo di grasso e i bambini nascono più grandi.

Dai miei genitori: intelligenza e obesità



Esistono migliaia di geni la cui attività dipende dal fatto che li riceviamo dalle nostre madri o dai nostri padri. La dottoressa Katherine Dulac e il dottor Christopher Gregg dell'Università di Harvard hanno dimostrato che fino a 1,3 mila geni sono costantemente in conflitto su quali geni influenzeranno il cervello in via di sviluppo. Negli studi sui topi, hanno scoperto che durante la vita fetale i geni della madre hanno un'influenza decisiva, ma poi le parti del DNA ereditate dal padre cominciano a prevalere. Inoltre, l’influenza dei geni paterni può persistere anche dopo l’età adulta.

È particolarmente attivo nella corteccia cerebrale, responsabile del pensiero, del ragionamento, della creatività e del parlare. Quindi questo potrebbe significare che la funzione cerebrale e l’intelligenza dipendono dal padre. Tuttavia, non tutto il bene viene dal padre. Gli scienziati dell'Università della Danimarca meridionale sostengono in “Nature Communications” che ereditiamo la nostra tendenza all'obesità dalla spada. Il gene H19 derivato dal padre favorisce la crescita del tessuto adiposo bianco, che si deposita su addome, cosce e glutei e può causare, tra le altre cose: obesità, diabete, malattie cardiovascolari e disturbi metabolici. Al contrario, la quantità di grasso bruno che abbiamo dipenderà dalla parte del nostro DNA ereditata dalle nostre madri, ritengono gli scienziati danesi. Il grasso bruno è talvolta chiamato grasso buono perché aumenta il metabolismo e aiuta a mantenere un peso sano.

Gli scienziati dell'Istituto Gulbenkian de Ciencia in Portogallo hanno dimostrato che un gene diverso da quello paterno può influenzare la fertilità di una donna. La prova è stata fornita dalla ricerca sui centrioli, gli organelli nella cellula uovo responsabili della divisione cellulare. I centrioli solitamente hanno una copertura che li protegge, ma col tempo questa copertura crolla e i centrioli si perdono. Se non viene eliminato, la donna soffre di infertilità.

Gli scienziati che hanno condotto una serie di esperimenti descritti in “Scienza” hanno dimostrato che i centrioli vengono gradualmente eliminati, prima perdendo il loro rivestimento e poi scomparendo da soli. – Quando abbiamo preservato artificialmente i centrioli della madre, l'embrione risultante ne aveva troppi, portando a divisioni anomale e ad una crescita stentata. Ciò indica che l'eliminazione dei centrioli è fondamentale per la riproduzione sessuale, spiega Monica Bettencourt Dias, capo dell'équipe. Lo scienziato sottolinea che, sebbene lo studio sia stato condotto sui moscerini della frutta, i suoi risultati possono essere applicati agli esseri umani. Il meccanismo mediante il quale i centrioli scompaiono nell'uovo si verifica in tutti gli animali che si riproducono sessualmente.

Da mia madre: ADHD e calvizie



Anche i geni ereditati dalla madre, come quelli dal padre, possono essere buoni o cattivi. E sì, dopo nostra madre, potremmo avere difficoltà di concentrazione e disturbi dell'umore. Uno studio pubblicato su JAMA Psychiatry ha dimostrato che se una donna ha bassi livelli di serotonina, una sostanza chimica del cervello legata all’umore, i suoi figli hanno maggiori probabilità di sviluppare un disturbo da deficit di attenzione/iperattività.

Le figlie possono ereditare la tendenza alla depressione dalle madri. Diversi studi sugli animali hanno dimostrato che la prole femminile è più suscettibile allo stress prenatale rispetto alla prole maschile. Gli scienziati sono giunti a questa conclusione dopo aver osservato i cambiamenti in un’area del cervello chiamata sistema cortico-limbico, che regola ed elabora le emozioni e svolge un ruolo nei disturbi dell’umore. Gli scienziati dell’Università della California, a San Francisco, hanno dimostrato una relazione simile negli esseri umani. Hanno dimostrato che i disturbi nel funzionamento del sistema cortico-limbico si trasmettono più spesso dalle madri alle figlie che dalle madri ai figli o dai padri ai figli di entrambi i sessi. “Ciò non significa che le madri siano responsabili della depressione delle loro figlie, ma suggerisce che i geni ereditati dalla madre potrebbero essere uno dei numerosi fattori che svolgono un ruolo nello sviluppo di questa malattia”, afferma la dott.ssa Fumiko Hoeft, leader del gruppo di ricerca. Autore dello studio.

Gli uomini possono ereditare la tendenza alla caduta dei capelli dalla madre, hanno dimostrato gli scienziati delle università di Bonn e Düsseldorf e hanno pubblicato i risultati dello studio su “PLoS Genetics”. Hanno analizzato più di 55.000 uomini, alcuni dei quali sono diventati calvi prima dei 40 anni, e alcuni dei quali avevano bei capelli dopo i 60 anni. Gli scienziati hanno scoperto quasi 300 geni associati alla caduta dei capelli maschile. Ne hanno trovati 40, compreso il gene del recettore degli androgeni, solo sul cromosoma X, il che significa che erano ereditati dalla madre. I restanti geni sono sparsi nel DNA ereditato dalla madre e dal padre. È interessante notare che alcuni dei geni responsabili della caduta dei capelli sembrano essere collegati anche ad un aumento del rischio di malattie cardiache negli uomini.

Stigma genitoriale



Quando guardiamo i bambini crescere, di solito cerchiamo somiglianze con i loro genitori. Per anni si è creduto che ci fosse completa parità in questa materia. A volte il gene viene attivato dalla madre, altre volte dal padre. Ciò suggerisce che siamo ugualmente simili e che ereditiamo nella stessa misura i tratti della personalità, il temperamento e la tendenza alla malattia.

Alcuni anni fa, gli scienziati della School of Medicine dell’Università della Carolina del Nord hanno dimostrato che geneticamente abbiamo più cose in comune con nostro padre che con nostra madre, perché i suoi geni, e non quelli di nostra madre, hanno un’influenza maggiore su di noi e determinano essenzialmente il nostro preferenze. Individualità. Per ragioni non chiare, spesso utilizziamo frammenti di DNA ereditati da nostro padre. Gli scienziati non hanno studiato gli esseri umani, ma i topi. Incrociandoli in modi diversi, hanno studiato quando erano attivi i geni provenienti dal padre e quando erano attivi i geni della madre. Hanno scoperto che era più probabile che fossero inclusi frammenti di DNA paterno.

Il meccanismo che determina quali parti del DNA utilizzerà il corpo è chiamato imprinting genitoriale. Implica l’attivazione o la disattivazione di determinati geni nell’ovulo e nello sperma prima della fecondazione. Pertanto il bambino riceve due copie del gene: una dal padre, una dalla madre, ma solo una è attiva. Quando c'è un errore in questo segno, compaiono le malattie.

Tuttavia, non tutti i ricercatori sono convinti che i geni di nostro padre abbiano un'influenza maggiore su di noi. I geni che provengono in egual misura da entrambi i genitori si trovano nel nucleo della cellula, ma la cellula fecondata contiene un altro insieme di DNA nascosto nei mitocondri. Lo ereditiamo solo da nostra madre. Ciò suggerisce che abbiamo più cose in comune con nostra madre che con nostro padre.

Scienziati del Cincinnati Children's Hospital Medical Center e dell'Università di Medicina di Vienna hanno dimostrato che la nostra tendenza alla pressione alta potrebbe essere scritta nel nostro DNA mitocondriale. Hanno studiato una grande famiglia della Cina settentrionale. Quindici dei suoi 27 membri, discendenti dallo stesso nonno, avevano una pressione sanguigna superiore a 140/90 mmHg (120/80 mmHg è normale) anche dopo il trattamento. Gli scienziati hanno dimostrato che questa malattia è il risultato di una mutazione genetica riscontrata nel genoma mitocondriale, che ereditiamo solo dalle nostre madri.

Il DNA mitocondriale influisce anche sulla nostra resistenza fisica, affermano gli scienziati sul Journal of Applied Physiology. A seconda del tipo di gene associato al numero di cellule di ossigeno utilizzate durante l'attività fisica che riceviamo dalle nostre madri, possiamo diventare ciclisti o corridori professionisti, oppure non possiamo dipendere dalla professione di atleta.

Poiché riceviamo più geni dalle nostre madri, possiamo anche ereditare più malattie. Le mutazioni si verificano nel DNA nel nucleo e nei mitocondri. Le malattie mitocondriali, di cui sono state descritte più di una dozzina, compromettono principalmente il funzionamento del sistema nervoso e dei muscoli scheletrici. I bambini di entrambi i sessi possono soffrirne perché ognuno di loro eredita il DNA mitocondriale dalla madre.

La situazione è diversa per le malattie genetiche legate al sesso causate da geni situati sui cromosomi sessuali X o Y. Come sappiamo, il sesso del bambino dipende dalla presenza o meno di uno spermatozoo. Il cromosoma Y si combina con il cromosoma della madre per svilupparsi in un. ragazzo (XY). Quindi, se un uomo ha una mutazione sul singolo cromosoma X che causa una malattia, ad esempio il daltonismo, svilupperà disturbi della visione dei colori. Le donne di solito vedono i colori correttamente perché la copia corretta di un gene sul secondo cromosoma X le protegge dal daltonismo. Tuttavia, continueranno a portare la malattia. L'emofilia si eredita allo stesso modo.