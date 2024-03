Corruzione dei diplomi MBA del Collegium Humanum. Il governo ha deciso

I diplomi MBA del Collegium Humanum non hanno ricevuto parere positivo da parte del Consiglio per le Istituzioni del Tesoro dello Stato, il che significa che il Consiglio non riconosce questi diplomi. In precedenza, il ministro della Scienza Dariusz Wysorek ha riferito delle irregolarità all'università. Tra i suoi laureati figurano politici e membri delle agenzie del tesoro statale.