Corona virus. La Danimarca rimuove le restrizioni. C’è una data

– Speriamo di aver già superato la fase critica dell’epidemia – ha insistito Mete Frederickson, Primo Ministro della Danimarca. Così, ha confermato i precedenti resoconti dei media. – Grazie ai nostri sforzi congiunti siamo stati in grado di spezzare il legame tra il numero crescente di infezioni e il numero di persone gravemente malate del virus corona e ricoverate in ospedale – ha spiegato il risultato.

Allo stesso tempo Dal 1° febbraio COVID-19 non sarà più considerata una malattia socialmente importante in Danimarcacioè minacciare la comunità.

Secondo il ministro della Salute Magnus Heunicke, la riduzione dell’onere per il servizio sanitario con un aumento record del numero di contagi è merito del successo della campagna vaccinale.

Frederickson ha aggiunto Nonostante la deregolamentazione, la Danimarca sta ancora affrontando un periodo difficile. – Ci aspettiamo che in futuro si verifichino più infezioni da Govt-19 e la mancanza di molte per questo motivo porterà a complicazioni – ha sottolineato.

Il governo danese ha deciso di rimuovere le restrizioni, anche sulla necessità di mostrare i certificati che confermano l’uso di vaccini e mascherine., Dopo il parere della Commissione per le malattie infettive. I suoi esperti hanno raccomandato di mantenere la necessità di un test negativo per i viaggiatori che entrano nel Paese fino alla fine di febbraio. Al momento non si sa cosa farà dopo aver lasciato il posto.

In precedenza, l’Agenzia danese di epidemiologia ha pubblicato una nuova stima. L’infezione da corona virus in Danimarca potrebbe finire in poche settimane. La prognosi si basa sul presupposto che una comunità raggiungerà l’immunità di gregge quando la maggior parte delle persone viene infettata o vaccinata con il virus corona.

In Danimarca, con una popolazione di 5,8 milioni, il numero di casi confermati di corona virus ha superato i 40.000 negli ultimi giorni. Al giorno.