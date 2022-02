Conflitto Russia-Ucraina. Capo dell’intelligence estone sulle scene dell’attacco russo all’Ucraina

Mick Murran, capo del Servizio di intelligence estero estone, ha affermato che la Russia continua a spostare le sue forze verso il confine ucraino. Ha aggiunto che è probabile che la Russia lancerà un’offensiva militare limitata contro il paese. Secondo lui, circa 10 gruppi bellici di truppe russe si stanno avvicinando al confine con l’Ucraina, dove sono già di stanza 100 gruppi di guerra o circa 170.000 soldati.

Secondo lui, l’attacco include un attacco missilistico e l’occupazione di una “zona chiave” in Ucraina. – In questo momento, stimiamo che non attaccheranno le città più popolose, perché sono necessari molti soldati per controllare queste aree. Ma non è chiaro quale strada prenderanno le truppe russe, ha detto Marron in una conferenza stampa mercoledì.

Secondo l’intelligence estone, un’altra possibilità è l’intensificazione dei combattimenti con le forze governative al confine delle due regioni separatiste nell’Ucraina orientale con il sostegno della Russia. – Un tale aumento è del tutto possibile. In questo modo, la Russia può ottenere un’opportunità credibile per evitare la negazione (aggressione) e le sanzioni, ha affermato Murron.

– Se la Russia vincerà in Ucraina, nei prossimi anni incoraggerà una maggiore pressione sui paesi baltici. (Presidente russo Vladimir Putin) La minaccia di guerra è diventata il principale strumento politico di Putin, ha affermato.

I carri armati russi vengono caricati su vagoni merci nella regione di VoronezhServizio stampa PAP / EPA / Ministero della Difesa russo

Secondo il capo dell’intelligence estone, circa 10 gruppi bellici di truppe russe si stanno avvicinando al confine con l’Ucraina, dove sono già di stanza 100 gruppi di guerra o circa 170.000 soldati. Questo numero include soldati che di solito sono di stanza nelle aree intorno all’Ucraina, ma anche truppe in Bielorussia e soldati inviati dalla Russia per l’addestramento militare vicino al confine con l’Ucraina.

Marron ha osservato che alcuni dei soldati russi rimarranno in Bielorussia dopo l’addestramento il 20 febbraio. – Ciò ridurrà i tempi di preparazione per l’attacco agli Stati baltici – ha sottolineato.

Non ci sono segni che le truppe russe abbiano lasciato il confine ucrainoTVN24

Stoltenberg: la Russia mantiene ancora le forze pronte per una grande offensiva intorno all’Ucraina

Mercoledì, il ministero della Difesa russo ha annunciato che i soldati del distretto militare meridionale sarebbero tornati allo “spostamento permanente in treno” dopo aver completato la loro partecipazione ad “esercitazioni tattiche” nella penisola di Crimea. I veicoli di sorveglianza militare, inclusi carri armati e obici semoventi, sono stati caricati per il trasporto. Il ministero della Difesa ha annunciato che “l’eccellenza militare fornirà equipaggiamento da combattimento e soldati ai punti di schieramento permanente delle unità militari”.

Martedì, il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov ha affermato che le truppe russe hanno iniziato a essere caricate e sono tornate alla guarnigione dopo il completamento delle esercitazioni. Riguarda le forze dei distretti militari meridionali e occidentali.

– Non vediamo Non ci sono segnali di diminuzione dell’intensità dalla Russia“Non vediamo il ritiro delle truppe e dell’equipaggiamento russi dall’Ucraina”, ha detto mercoledì ai giornalisti a Bruxelles il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

“Dalla Crimea alla Bielorussia, possiamo vedere che la Russia si sta preparando su scala più ampia per attaccare le forze che circondano l’Ucraina”, ha sottolineato. Ha spiegato che la NATO dispone di immagini satellitari per dimostrarlo. Ha anche sottolineato che questa è stata la più grande concentrazione di forze armate in Europa dalla Guerra Fredda.

Tensioni intorno all’Ucraina

Le nazioni occidentali sono preoccupate per la concentrazione delle truppe russe al confine Ucraina E avvertire Mosca delle conseguenze di una possibile aggressione contro questo Paese. La Russia ha affermato di non avere piani del genere, mentre USA e NATO chiedono una “garanzia” per non estendere l’alleanza all’Ucraina e per ritirare le sue infrastrutture “dai suoi confini”.

Si svolge dal 10 febbraio Esercizi russo-bielorussiGran parte viene effettuata in Bielorussia e il 13 febbraio manovre Mar Nero. Tutte queste attività dovrebbero essere completate entro il 20 febbraio. Mosca ha sostenuto che i giocatori che partecipavano all’allenamento in Bielorussia sarebbero tornati nelle divisioni in Russia da lì.