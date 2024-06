Come rimani incinta? La fecondazione in vitro all’età di 40 anni riduce la possibilità di avere un bambino sano

Uno dei fattori più importanti che influenzano la fertilità è l’età. Le donne sono più fertili tra i 20 e i 25 anni, mentre gli uomini tra i 30 e i 35 anni. Rimandare intenzionalmente la decisione di avere un figlio può causare problemi in futuro. La riserva ovarica della donna diminuisce con l’età e non ci saranno nuovi ovuli. Con l’età aumenta anche il rischio di errori genetici negli ovuli rimanenti. Negli uomini, la fertilità inizia a diminuire intorno ai 45-50 anni. età. Non si tratta solo della quantità e della qualità dello sperma, ma anche dell’efficacia della fecondazione.

Mentre la possibilità di dare alla luce un bambino sano dopo la fecondazione in vitro per una donna di 30 anni è di circa il 70%, per una donna di 40 anni scende a circa il 30%.

Tra le cause della bassa fertilità, gli esperti menzionano d’un fiato lo stile di vita sedentario, l’alcol, le sigarette e le droghe, nonché la malnutrizione, che porta all’obesità. I cosiddetti grassi felici e gli ormoni da essi prodotti influiscono negativamente sulla riproduzione. All’aumentare del BMI, aumenta il rischio di disturbi ovulatori nelle donne e diminuisce la qualità dello sperma negli uomini. Nel Regno Unito, il trattamento dell’infertilità inizia con l’eliminazione delle bevande zuccherate e del cibo spazzatura. Alcuni lo trovano utile, oltre a perdere il peso in eccesso.

Il potere del male sull’uomo



La ricerca indica una relazione negativa tra l’inquinamento ambientale e la fertilità delle donne e degli uomini. Le tossine presenti nello smog possono portare a una diminuzione della riserva ovarica e a una menopausa prematura nelle donne e a uno squilibrio ormonale negli uomini. Influiscono sui livelli di testosterone, sulla funzione testicolare e sulla qualità e quantità dello sperma.

Negli ultimi decenni, gli specialisti hanno notato un significativo calo della qualità dello sperma. Lo sperma può essere immobile, danneggiato, avere una coda rotta o doppia o muoversi male. Il potere di fecondazione dei maschi diminuisce. Il contenuto di sperma nel seme è sempre più ridotto. C’è anche il problema del cromosoma Y maschile: una delle braccia inizia a dimagrire. Non si può dire a cosa porterà questo. – In Polonia 50mila uomini non hanno sperma nell’eiaculato – dice Lukas Kubis, medico, andrologo, urologo.

Una delle cause dei problemi di sperma basso è il varicocele. – Questa è la causa reversibile più comune di infertilità maschile per la quale è possibile eseguire un intervento chirurgico – afferma il Dr. Kubis. Puoi anche raccogliere lo sperma dal testicolo e fecondarlo utilizzando il metodo ICSI, che prevede l’iniezione microscopica dello sperma in un ovulo.

Un piccolo esercito dei migliori combattenti



Uno dei metodi più semplici per trattare l’infertilità è l’inseminazione. Questa procedura prevede una preparazione speciale dello sperma, in cui gli spermatozoi mobili vengono separati e il seme viene concentrato. – Stiamo creando un piccolo esercito dei migliori combattenti, ai quali accorciamo il percorso verso l’obiettivo – afferma la dottoressa Dorota Kusnierczak, ostetrica-ginecologa e direttrice medica dell’Invimed a Poznań. Il seme viene poi introdotto attraverso un sottile catetere direttamente nella cavità uterina. Sembra una cosa buona, ma come sottolinea il Dr. Kusnerzak, questo metodo è efficace solo al 10%. Di solito vengono eseguite tre inseminazioni. Questo metodo è una buona soluzione per le coppie che hanno difficoltà nei rapporti sessuali e quando è necessario utilizzare lo sperma donato. Quindi la sua efficacia aumenta fino a circa il 15%.

L’agopuntura, che deriva dalla medicina orientale, è considerata un metodo complementare per il trattamento dell’infertilità. Mentre la medicina occidentale collega le malattie a organi specifici, i medici cinesi vedono come malato l’intero corpo. Pertanto, l’infertilità non è una malattia delle ovaie, dell’utero o dei testicoli, ma è piuttosto una malattia che colpisce tutto il corpo ed è squilibrata. Il fattore che può portare a questo è lo stress. – Stimolando i punti appositi possiamo riportare l’equilibrio nel corpo e, soprattutto, ridurre il livello di tensione nervosa. L’agopuntura non sostituisce affatto le cure mediche. È in aggiunta ad altri metodi, afferma il dottor Kusnerzak, un agopuntore certificato.

nel laboratorio



Per molte coppie l’unico modo per realizzare il sogno di diventare genitori è lavorare in laboratorio. Per le donne, le indicazioni per questa procedura includono disturbi ovulatori accompagnati da sindrome dell’ovaio policistico, endometriosi di stadio III e IV, problemi alle tube di Falloppio, menopausa precoce o fine della riserva ovarica. “Stimolamo le ovaie a produrre diversi, una dozzina di ovuli, che fecondiamo”, afferma il dottor Kusnerzak. Siamo anche certi che la crescita del feto sia normale. La valutazione embriologica del feto viene eseguita dal giorno della fecondazione fino al quinto giorno di sviluppo.

Grazie alla fecondazione in vitro avviene anche con livelli di sperma molto bassi. Ci sono uomini che soffrono di un basso numero di spermatozoi, cioè di azoospermia. La metà di loro, dopo una biopsia, possono ottenere sperma testicolare e diventare padri, dice il dottor Kubis.

Finora la terapia in vitro ha rappresentato una sfida finanziaria per molte coppie. Dal 1° giugno 2024 a pagarlo sarà lo Stato. Il rimborso riguarderà non solo la fecondazione in vitro tradizionale, ma anche la donazione di ovuli ed embrioni per coppie e pazienti affetti da malattie oncologiche. I criteri per richiedere il finanziamento includono 12 mesi di esperienza infantile e di età: per le donne fino a 42 anni che utilizzano la donazione di ovuli o sperma e fino a 45 anni se utilizzano la donazione di ovociti o embrioni; E fino a 55 anni per gli uomini.

Grembo artificiale e madre surrogata



Considerata la bassa fertilità degli occidentali, i medici ripongono grandi speranze nell’utero artificiale. Gli scienziati del Children’s Hospital di Filadelfia stanno lavorando su questa tecnologia. All’inizio del 2017, gli scienziati hanno presentato la loro invenzione: un sacchetto di plastica ben chiuso pieno di liquido amniotico e collegato a una serie di dispositivi, uno dei quali dovrebbe controllare la temperatura, un altro per arricchire il sangue con ossigeno e sostanze nutritive e un altro: monitorare la frequenza cardiaca fetale.

Secondo molti antropologi, se non riuscissimo a sviluppare un utero artificiale, cosa che sarebbe molto difficile a causa del complesso sistema ormonale, forse in futuro, come specie, dovremo avvalerci dell’aiuto di altri primati, ad esempio lo scimpanzé sopravviverò. Gli animali fungeranno da surrogati, generando e dando alla luce bambini umani, ma anche qui ci sono cattive notizie. La ridotta fertilità si verifica non solo negli esseri umani, ma anche in molte specie animali.

Come specie, ci riproduciamo male. In Polonia, un terzo delle giovani coppie ha problemi a concepire un bambino e gli uomini soffrono più di problemi di fertilità che di diabete. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’infertilità si verifica quando una donna non rimane incinta dopo un anno di rapporti sessuali regolari, cioè 2-3 volte a settimana senza contraccezione. Si stima che questo problema interessi circa il 15%. Persone in età riproduttiva, cioè circa 1,5 milioni di coppie in Polonia.