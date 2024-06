Da venerdì a sabato a mezzanotte è iniziato il silenzio elettorale sulle elezioni per il Parlamento europeo. Il primo ministro danese Mette Frederiksen è stato aggredito da un uomo in piazza Kultorvet, nel centro di Copenaghen. A loro volta, gli attivisti di Just Stop Oil hanno interrotto il “matrimonio dell’anno” del principe Hugh Grosvenor con Olivia Henson. Ecco cinque cose da sapere sabato 8 giugno.