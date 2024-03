Chi è il misterioso nemico? Gli esperti ne parlano prima dell'inizio di Iga a Miami

Mercoledì la leader mondiale incontrerà la sua rivale. Venerdì comparirà personalmente in tribunale. Questo sarà l'inizio del suo percorso verso un'altra vittoria nel torneo . Almeno questo è quello che si aspettano gli esperti di tennis. com.

Secondo loro, il giocatore di Raszyn è pronto per un altro “Sunshine Double”. Lo ha fatto per la prima volta – con le vittorie a Indian Wells e Miami – nel 2022. Una doppietta del genere è rara. A parte Ija, finora sono riusciti a farlo solo 10 partecipanti, indipendentemente dal sesso .