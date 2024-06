C’è un’offerta per Jordi Sanchez

Il Widzew Łódź ha ricevuto un’offerta per il suo attaccante Jordi Sanchez – secondo sport.interia.pl. Questa arriva dal Giappone e per il momento non è soddisfacente per il club polacco, anche se non è da escludere che la suddetta entità migliori presto la proposta.

Widzew Łódź ha finora confermato un solo trasferimento, aggiungendosi al Jakub Łukowski del Korona Kielce, squadra di Daniel Myśliwiec. Con otto giocatori che lasciano il quattro volte campione nazionale, presto nuovi giocatori prenderanno il loro posto. Tuttavia, è possibile che emergano altri nomi dalla parte dei perdenti.

In inverno, si diceva che Jordi Sanchez fosse una voce calda nel mercato dei trasferimenti. Lo spagnolo ha suscitato scalpore tra le squadre del Medio Oriente, ma non ha accettato questa mossa. Intanto ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2025, ma i potenziali committenti non si arrendono.

Con il passare dei mesi ritorna oggetto di cessione per il 29enne. Secondo sport.interia.pl, il Widzew Łódź ha ricevuto un’offerta dal Giappone. Anche se non vi è alcuna certezza, il Vissel Kobe potrebbe essere responsabile di ciò.

Ma finora Widzew Łódź non ha accettato l’offerta degli asiatici perché non soddisfano i requisiti finanziari. Ma non è da escludere che tornino presto con nuove condizioni che soddisfino il club polacco.

Jordi Sanchez ha mosso i primi passi nelle giovanili del FC Barcelona. Successivamente ha giocato per squadre come Badalona, ​​​​CD Masno, Vilassar de Mar, E Prat, Valencia, CD Numancia, UD Ibiza, Castellón e UCAM Murcia. È arrivato in Polonia dall'Albacete nel luglio 2022. Nella stagione precedente ha giocato 35 partite, segnando 11 gol e sei assist.